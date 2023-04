El Capítulo Estudiantil de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), tienen una nueva mesa directiva, la cual está presidida por Diego Fhernando Navarro de la Cruz, estudiante del octavo cuatrimestre de Ingeniería Civil.

Dicha agrupación estudiantil tiene la tarea de impulsar entre los alumnos de la UAG la agenda del agua a través de una serie de eventos, conferencias y talleres, entre otras actividades, con expertos de la AMH.

En la ceremonia de toma de protesta, el Ing. Josué Mercado García, Director de la carrera de Ingeniería Civil de la UAG, dijo que históricamente este capítulo estudiantil es de los más entusiastas y que realiza un trabajo con mayor impacto en esta institución.

“Como miembros del Capítulo Estudiantil de la AMH ustedes son el motor que da pie a que todos los eventos se lleven a cabo con este ímpetu que los distinguen; su energía y pasión nos ayudan a que todos unidos generemos una sinergia en beneficio de la sociedad”, afirmó.

El Ing. Josué Mercado deseó todo el éxito a la nueva mesa directiva en los proyectos y eventos que organizarán durante su gestión.

Luego, el Ing. Gustavo Organista Macías, Presidente del Consejo Directivo de la Delegación Jalisco de la AMH, agradeció a la UAG por fomentar en sus estudiantes la participación en este tipo de agrupaciones y el impulso en los temas del agua.

“Me da mucho orgullo en esta ocasión tomar protesta al capítulo estudiantil de la UAG, quien siempre ha sido muy participativo, siempre muy comprometido y espero que esta nueva mesa directiva de este consejo sea mejor cada vez en los objetivos que se planteen, saben que cuentan con la asociación como un apoyo a sus actividades”, afirmó.

Posteriormente, tomó protesta a la nueva mesa directiva, la cual la integran los estudiantes Diego Fhernando Navarro, Martín Fernando Jiménez, Elizabeth Reyes, Benigno Alejandro Torres, Jorge Torres, Jesús Manuel Bernal y Sebastián Castillo.

Al finalizar, el Ing. Carlos Alberto Hernández Solís, ex funcionario de organismos como el SIAPA, la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua, presentó la conferencia “Rehabilitación Presa Derivadora Amado Nervo El Jileño, Asociada a la Seguridad Hídrica”, donde habló sobre su experiencia en este proyecto.

Además, se realizó la presentación de la Maestría en Hidráulica a egresados de Ingeniería Civil y miembros de la AMH.



Liderazgo estudiantil en temas del agua

Diego Fhernando Navarro de la Cruz es el nuevo presidente del Capítulo Estudiantil de la AMH en la UAG, quien asume este cargo con el compromiso de impulsar en sus compañeros la importancia de los temas del agua.

“Me gusta esta parte de hacer eventos, me gusta estar haciendo más y qué mejor que todo lo que haga no solo me sirva a mí, sino también a mis compañeros”, afirmó el estudiante.

“Actualmente, somos siete los integrantes de la mesa directiva, pero están invitados todos los estudiantes que estén interesados a formar parte del capítulo”.

El estudiante de la UAG también es Delegado de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil.