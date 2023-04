Esc. Sec. Tec. #1 Álvaro Obregón de Cd. Victoria Tam. Coto de poder de Jaime y Óscar Ramos Salinas.

La afectación, producida por seudo directores al sistema educativo tamaulipeco, es enorme, ya que, con la complacencia de la parte oficial y la protección descarada de un sindicato laxo, han hecho de las suyas. Manejando recursos indebidamente, maquillando facturas, manipulando padres de familia, creando grupos de incondicionales, protegiendo aviadores, recaudando y manejando aportaciones voluntarias, ocultando información a derechos humanos a y DIF municipales sobre acoso sexual a maestras y alumnas. La lista es enorme, casos que la sociedad conoce a través de denuncias públicas. Pero que la maestra Lucia Aimé Castillo Pastor y Arnulfo Rodríguez Treviño respectivamente se niegan a reconocer y resolver.

Ejemplos:

Esc. Sec. Tec. # 54 Cd. Victoria

Esc. Sec. Tec. # 5 Barretal

Esc. Sec. Tec # 8 Llera

Esc. Sec. Tec # 62 Llera

Esc. Sec. Tec # 12 Loma Alta

Esc. Sec. Tec. # 26 Miquihuana

La escuela Secundaria Técnica #1 Álvaro Obregón ha sido a través de muchos años un coto de poder de Óscar y Jaime Ramos Salinas esto representa un claro y vergonzoso caso de corrupción.

El títere es Enrique Mendoza Martínez quien ejecuta un indigno, inmoral y nauseabundo manejo en la dirección de la escuela.

Datos reveladores demuestran lo anterior, una lista inmensa de 3 familias de aviadores que vegetan en esa escuela.

Lista de aviadores la mayoría con tiempo completo ingresando un hijo de Jaime Ramos aun cuando era menor de edad solo se presentan esporádicamente.

Yesica Reyes Salazar

Marilú Guevara Terán

Jaime Porras Alemán

Arturo Coello Alemán

Edwin Ramos Arellano (hijo de Jaime Ramos Salinas)

Jorge Martin Gómez Arellano (cuñado de Jaime Ramos)

Jorge Gómez (sobrino de Jaime Ramos)

Dulce Eloína Ramos Méndez (hija de Óscar Martin Ramos S.)

Raúl Mendoza Martínez (hermano del director)

Jaime Ramos Arellano (hijo de Jaime Ramos)

y el mismo Jaime Ramos Salinas que sigue contando con impunidad sindical.

La cooperativa escolar de la Escuela Secundaria. Técnica #1 es manejada por otro incondicional de los Ramos Salinas el contralor Samuel Ceballos y por Perla Gallardo manzano quien tienen como trabajadores en la cooperativa a 6 familiares de Jaime Ramos Salinas.

Otro pseudo director protegido por Jaime Ramos Salinas es Juan Mendoza Martínez Director de la Escuela Secundaria Técnica. #5 del Barretal quien es señalado por padres de familia de ser presunto responsable de fraude al manejar los recursos de las 15 has. de naranja propiedad de la escuela.

Dice el dicho, los números son fríos y no mienten. 3 huertas que suman 15 has de naranja. 15 has producen un promedio de 25 ton. Por hr. que nos daría un total de 375 ton. a $5000 ton. Nos da como resultado más-menos $1875000 = (un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos) solo en un año multiplicado por los 6 años que lleva de director, serian $11250000 = más la venta de borregos y pollos de engorda.

Los números no cuadran ya que la escuela está muy deteriorada y sin ningún beneficio visible. (¿Recibirá parte de ese dinero Jaime Ramos?).

Este es el panorama magisterial en Tamaulipas

Por Marco Antonio Días Pérez./Reportero La Región Tamaulipas