Miguel Ángel Osorio Chong acusó que Alejandro Moreno tiene secuestrado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Osorio Chong dejó la coordinación parlamentaria del PRI, luego de que legisladores de su partido solicitaran una reunión para buscar su remoción del cargo el miércoles.

Al ser cuestionado sobre cuál será su camino ahora, el senador dijo que seguirá adelante en su búsqueda por rescatar al PRI.

“Seguir adelante en la recuperación del PRI. No dejar que este personaje que es Alejandro Moreno, el que tiene secuestrado al PRI, siga adelante. Sé que es un camino no fácil, pero por supuesto que estos millones de priistas, este 16 por ciento que se dice que se tiene por parte del PRI en la militancia en los estados, que está enojada, no se quede sola. Y voy a seguir adelante”, afirmó en una entrevista con Grupo Fórmula.