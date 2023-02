El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas determina plazos para la presentación y fiscalización de informes mensuales que deben presentar las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener registro como partido político local; y resuelve tres Procedimientos Sancionadores Especiales, dos de ellos en cumplimiento de sentencias del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas.

El día de hoy 9 de febrero de 2023, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, celebró de manera presencial su sesión número 5, de carácter extraordinaria, por lo que en el primer punto del orden del día, el pleno aprobó por unanimidad, el Proyecto de Acuerdo por el que se aprueba la primera renovación del encargo de despacho de la plaza del Servicio Profesional Electoral Nacional de Técnico / Técnica de Participación Ciudadana adscrita a la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Difusión y Capacitación de este órgano electoral.

Posteriormente, en el segundo punto del orden del día, las consejeras y los consejeros electorales aprobaron por unanimidad el Proyecto de Acuerdo por el que se determinan los plazos para la presentación y fiscalización de los informes mensuales del ejercicio 2023 que deben presentar las organizaciones ciudadanas que pretendan obtener su registro como Partido Político Local.

En su intervención, la Consejera Electoral Mtra. Mayra Gisela Lugo Rodríguez, sostuvo que con esta medida se respetan y garantizan los derechos fundamentales de libre asociación y de participación política de las organizaciones ciudadanas en referencia y además coadyuva a trasparentar el uso de recursos financieros.

Por su parte, la Consejera Electoral Lic. Deborah González Díaz, a pregunta expresa de una representación política, manifestó que actualmente transcurre el plazo para el desahogo de las prevenciones efectuadas por la dirección ejecutiva atinente y en su momento la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas conocerá respecto de los dictámenes respectivos de procedencia o improcedencia que serán llevados al seno del Consejo General a través de un acuerdo formal y aquellas asociaciones cuyo registro sea procedente, serán sujetos obligados del dictamen que hoy se pone a consideración por parte de la Comisión de Fiscalización.

En el desahogo del tercer punto del orden del día, se sometió a la consideración de las y los integrantes del Consejo General el Proyecto de Resolución en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso de apelación identificado con la clave TE-RAP-56/2022, mediante la cual revocó la resolución IETAM-R/CG42/2022, de este Consejo General, y ordenó emitir una nueva en los Procedimientos Sancionadores Especiales identificados con las claves PSE-42/2022 y PSE-46/2022 acumulados, instaurados con motivo de las denuncias interpuestas por el C. Américo Villarreal Anaya, otrora candidato a la gubernatura del estado de Tamaulipas, así como por la C. Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en su carácter de presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en contra del Partido Acción Nacional, por la supuesta comisión de la infracción consistente en calumnia; resolviendo por unanimidad de votos la inexistencia de la infracción atribuida a dicho instituto político.

Como cuarto punto del orden del día, las consejeras y los consejeros electorales resolvieron por unanimidad el Proyecto que resuelve el Procedimiento Sancionador Especial identificado con la clave PSE-116/2022, instaurado con motivo de la denuncia interpuesta por el Partido Acción Nacional, en contra del C. Américo Villarreal Anaya, otrora candidato a la gubernatura de Tamaulipas por la Coalición “Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas”, integrada por los partidos políticos morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México; del C. Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político morena; así como de diversos legisladores y legisladoras integrantes de los grupos parlamentarios del citado partido político, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por la supuesta comisión de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos, así como la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad; así como realización de actos de proselitismo; y a los partidos políticos morena y Verde Ecologista de México, por culpa in vigilando; determinando la inexistencia de la infracciones atribuida a las legisladoras y legisladores denunciados y a los C. Américo Villarreal Anaya y Mario Martín Delgado Carrillo, así como inexistente la infracción atribuida a los partidos políticos morena y Verde Ecologista de México consistente en culpa in vigilando; y como existente la infracción atribuida a los C.C. Ricardo Monreal Ávila y Cecilia Margarita Sánchez García, consistente en la vulneración de los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda; así como al C. Humberto Armando Prieto Herrera, por trasgresión a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, imponiéndole a este último una sanción consistente en amonestación pública, ordenando su inscripción en el catálogo de sujetos sancionados por este Instituto.

En el caso del C. Ricardo Monreal Ávila y la C. Cecilia Margarita Sánchez García, se ordenó dar vista a la Mesa Directiva del Senado de la República, para que determine lo procedente.

En este punto, la Consejera Electoral Mtra. Marcia Laura Garza Robles, Presidenta de la Comisión de Procedimientos Sancionadores, hizo uso de la palabra para dar respuesta a los planteamientos de dos de las representaciones políticas, exponiendo al efecto diversos razonamientos relacionados con la existencia, inexistencia e individualización de las sanciones contenidas en el proyecto de Resolución sometido a consideración del Pleno.

Finalmente, en el quinto punto del orden del día, se sometió a la consideración del pleno de las y los integrantes del Consejo General, el Proyecto de Resolución que se emite en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en el expediente TE-RAP-104/2022, mediante la cual revocó la resolución IETAM-R/CG-102/2022, para que esta autoridad electoral resuelva de nueva cuenta con plenitud de jurisdicción, en el procedimiento sancionador especial identificado con la clave PSE-123/2022 y PSE-143/2022, acumulados, en la inteligencia, que se tiene por acreditado que las publicaciones denunciadas fueron realizadas por el C. Guadalupe González Galván, por contravención a las reglas en materia de propaganda político-electoral relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes; resolviendo por unanimidad la existencia de la infracción, imponiéndole una sanción consistente en amonestación pública, ordenando su inscripción en el catálogo de sujetos sancionados por este Instituto.

En la referida sesión, rindió la protesta de ley el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, C. Teodoro Molina Reyes.