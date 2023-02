Michelle Rodríguez es una de las famosas que ha roto con todos los estereotipos, y fue hace unos días cuando causó furor con la portada de revista que protagonizó en este febrero, sin embargo, no es la primera vez que se muestra en un atrevido look, pues hace unos meses la actriz lanzó un video musical en sus redes sociales con el que de dejó ver en un atuendo negro seductor y rodeada de hombres.

Fue el pasado 25 de enero cuando Michelle y la revista Marie Claire compartieron en redes sociales las imágenes de la también comediante, tanto de la portada como de interiores, edición en la que también compartió un «poderoso mensaje sobre la importancia que tiene ser nosotrxs mismos y aprender a ser nuestra mejor compañía», escribieron en las redes sociales de la publicación.

Sin embargo, no todo fue positivo luego de mostrar las imágenes, pues aunque una mayoría la ha defendido, Rodríguez publicó un video en el que se lanzó en contra de sus «haters»:

«La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señalando la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, dijo, dando respuesta a sus detractores.

Michelle Rodríguez causa furor en atrevido video

Pero no es la primera vez que Michelle, de 39 años, se manifiesta en contra de los estereotipos impuestos por la sociedad y también por el medio del espectáculo, que ha obligado a muchas mujeres a mantener figuras estilizadas y esbeltas, pues en enero de 2022 estrenó un video musical con el que dejó encantados a sus fans, pues dejó ver su lado sensual, con un look negro y atrevido, y rodeada de guapos hombres, imágenes con las que causó furor.

«I Put a Spell on You» (Te hechicé) fue el cover de la canción del año 1956, escrita por Screamin Jay Hawkins, que eligió Rodríguez para crear un clip seductor y sensual con el que se mostró atrevida y confirmó que tiene un gran talento, pues sin duda, además de su look y de aparecer junto a muchos hombres, destaca la voz de la actriz, conocida por interpretar el personaje de Toña en la serie de televisión «40 y 20».

En las imágenes del video se puede ver a la comediante luciendo un look negro en el que combinó un top estilo corsé, de estilo strapless, con unas licras ajustadas en el mismo tono. Además, se le ve lucir una chaqueta de cuero y una diadema decorada como complemento a su atuendo que encantó a sus fans y con el que dejó claro que la talla no está peleada con ningún tipo de atuendo.

«Este es mi cuerpo, con el soy. No es una batalla, es el vehículo. Lo respeto, lo honro, me responsabilizo, me hago cargo y lo disfruto. Soy mi propia revolución. #diamundialcontralagordofobia», es uno de los mensajes con los que Michelle ha dejado claro que está en contra de las críticas por tener una figura que sale de los cánones de belleza impuestos desde hace años, que han afectado a muchas mujeres, y también a hombres.

La estrella de televisión y teatro, se ha ganado el cariño del público por sus talento y carisma, que ha dejado ver en programas como «Me Caigo de Risa», conducido por Omar Pérez Reyes, conocido como Faisy, y la serie «40 y 20», en la que comparte escenario con Jorge «El burro» Van Rankin y Mauricio Garza; además, ha tenido exitosas participaciones en cine con películas como: «Cómo cortar a tu patán», «Mirreyes vs Godínez», «Te llevo conmigo», por la que estuvo nominada a un Ariel, Sin hijos» y «Guerra de likes».