Ciudad Victoria, Tamaulipas. 30 de enero de 2023. El Juzgado Primero Menor de Victoria, condeno a una ciudadana al pago de diez mil pesos de un pagare, y cinco mil pesos de costas, cuando dicho documento se firmó porque se iba a realizar un trámite de escritura, el cual no se hizo, por lo que mediante la ejecutoria 349/2021 Magistrados Federales otorgaron el amparo, porque el demandante en el juicio ejecutivo mercantil no presento a un testigo argumentando que este falleció.

El Magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito en Victoria, dio a conocer la ejecutoria mediante la cual se determinó que, el Juez responsable violentó el debido proceso al omitir tomar en cuenta que la parte actora con ningún medio de convicción justificó y acreditó que…, falleció, ni lo manifestó bajo protesta de decir verdad, ni justificó la inasistencia de la parte actora en la fecha del desahogo de la prueba confesional, es decir, no justificó porque no se presentó.

El nueve de julio del 2021, el Juzgado Primero Menor de Victoria, emitió sentencia de juicio ejecutivo mercantil, mediante la cual condenó a la demandada a pagar al actor la cantidad de diez mil pesos, por concepto de suerte principal y al pago de intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual; al pago de los gastos y costas judiciales; y se le otorgó un término de cinco días para que cumpliera, ante lo cual la afectada recurre al juicio de amparo.

El Magistrado Víctor Pedro Navarro Zárate, a quien correspondió estudiar el asunto, determino que, las consideraciones del Juez responsable no son correctas, porque desestima la confesional a cargo del actor, con el argumento de que esta prueba no fue desahogada porque el actor falleció, sin embargo, como lo señala la amparista, no consideró que en la secuela procesal, levantó constancia en la que declaró confeso al absolvente, en virtud de la inasistencia a la diligencia de la prueba confesional.

El pleno judicial emite la ejecutoria, otorgando el amparo para que el Juzgado Primero Menor de Victoria, deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado; en su lugar, y al analizar la excepciones, se pronuncie sobre la prueba confesional a cargo de la parte actora, porque esta si se llevó a cabo y con libertad de jurisdicción resuelva como considere pertinente el asunto.

La demandada en el juicio ejecutivo mercantil, ofreció la prueba confesional, consistente en que el actor fue contratado para realizar un trámite de corrección de escrituras y este no lo realizó; y falta de acción bajo el argumento de que el actor incumplió con el trabajo encomendado, el testigo que no se presentó declararía sobre ello.

Por David Zárate