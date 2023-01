Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con más de 40 años practicando la natación en piscinas olímpicas y competidor en eventos nacionales e internacionales de aguas abiertas, Nevid Estuardo Ferrel Ramírez hace un llamado a las autoridades correspondientes para que las tres albercas que hay en la capital del estado sean rehabilitadas en beneficio de los niños y jóvenes que entrenan a diario, ya que afirma, desde el sexenio anterior fueron olvidadas por el Instituto del Deporte que presidía Carlos Fernández Altamirano.

Y si hubo corrupción deben castigar o sancionar a los funcionarios que dejaron caer dichas instalaciones deportivas, conforme a la ley de responsabilidades, “ya que la omisión también está tipificada como un delito grave”.

“Tengo un enfoque de mucha corrupción del sexenio anterior respecto a las albercas, hablo a nombre de los niños y jóvenes, quedaron en el olvido las inversiones millonarias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). El Gobierno anterior las dejó caer, el INDE tuvo mucho que ver en estas anomalías, las tres albercas de ciudad Victoria siguen inservibles al contar con fugas y están descompuestas sus bombas y filtros de agua”, agrega.

Hace un llamado a nuestro Gobernado Doctor Américo Villarreal Anaya, “queremos que esté enterado que las albercas del Siglo XXI y Polideportivo Victoria (ambas climatizadas), así como la fosa y piscina ubicadas en la Unidad Deportiva “Ruiz Cortínes” no reúnen los requisitos para la práctica de este deporte de alto rendimiento”.

Si no contamos con infraestructura de primer nivel no hay forma de poner en alto el nombre de Tamaulipas en futuras competencias regionales y nacionales de CONADE, no hay forma de ganar, añade.

La alberca del Polideportivo tiene una fuga, pero no le han hecho nada en este caso Obras Públicas. La del estadio no tiene agua, es una inversión millonaria que está en el olvido.



“Como ciudadano, como tamaulipeco, como deportista pedimos que arreglen las albercas porque los más perjudicados son los niños y jóvenes que se vienen abriendo paso en esta disciplina”, externa Ferrel.

Cabe mencionar que Nevid Estuardo Ferrel Ramírez, su mejor participación a sido el Gran Reto los días 12 y 13 de Diciembre de 2021 en el LXII Maratón Internacional de Acapulco, Guerrero, en aguas abiertas obteniendo el lugar 50 en su categoría 5K varonil 45-49 años, tiempo final y tiempo chip 1:51:53.58, lugar rama 539 y 865 lugar general.