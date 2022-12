Por Roberto Olvera Pérez

La Secretaria de Educación en el Estado, Lucia Aimé Castillo Pastor, en la posada de la institución del pasado sábado por la tarde-noche, dio a conocer las gestiones realizadas para a arreglar a la brevedad el problema que están viviendo los empleados de esta secretaría que tienen una fracción de su sueldo sostenida con fondos del Estado, lo que actualmente no se tienen por la situación deplorable en los que dejó el erario público estatal el gobierno anterior.

No es fácil decir que no hay dinero cuando hace mucha falta en estos días para todos. Sin embargo, la Secretaria Lucia Aimé de manera valiente, enfrentó esta situación y la comentó abiertamente ante todos los empleados de esta secretaría.

Sé que son madres y padres de familia, sé la importancia de contar con un recurso que es su derecho, también sé que es nuestra responsabilidad como Estado hacérselos valer, lo sé y no hay palabras por adornadas que sean que amortigüen ni un poquito la situación por la que estamos atravesando.

El retraso en el pago de sus aguinaldos a quienes son estatales no es un acto voluntarioso, es consecuencia de la situación en que dejaron el presupuesto educativo, lo que sí es un acto decidido es el esfuerzo y empeño que hemos puesto para resolverlo.

Deben saber algo, tenemos la solución, logramos una gestión importante que se verá reflejada los siguientes días, les doy mi palabra como persona y como servidora pública.

Las mil historias y razones de esta realidad ustedes las conocen y no las mencionaré porque mi responsabilidad comenzó el 1o de octubre en las condiciones que también de sobra conocen.

Esto pasará, esto malo, este trago pasará y quedará como el lamentable recuerdo de una época transgresora y no transformadora. Vamos para bien, para sanar heridas es necesario lavarlas y eso siempre arde.

Hoy es un día en el que quiero reconocer la generosidad de nuestros compañeros subsecretarios, directores, subdirectores y jefes de departamento que participaron decididamente en la integración del conjunto de regalos que se rifarán en esta posada y agradecer a los compañeros que nos compartieron su tiempo y su música. A comunicación educativa por la organización de la “Voz SET” que tendrá su etapa final durante esta celebración y particularmente al equipo de la Subsecretaría de Administración por hacer realidad este festejo.

Confío plenamente en el mandato de nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya, el doctor está sanando a Tamaulipas.

Todos los esfuerzos posibles los estamos haciendo y pasará, Tamaulipas sanará.

Celebremos el día de hoy la despedida de un año y de una época. Muchas gracias.

Por cierto, durante todo el evento de ese día se pudo apreciar como la nueva Secretaria de Educación a diferencia de otros años, se dio el tiempo de estar mesa por mesa, saludando a todas y todos los maestros, a los empleados administrativos e intendentes y personal de apoyo que asistieron al evento con los que se tomó en cada mesa la fotografía del recuerdo, que fue un detalle muy significativo de la titular del ramo y que se agradeció ampliamente por los presentes. Y viviéndose siempre un ambiente familiar, de llevadero amable, que se prolongó hasta como las 9 de la noche; con mucho ánimo y mucha alegría, lo que sin duda revive otros tiempos en los que la misma Secretaria de Educación participó y vivió en sexenios en posadas anteriores, en los que ella estaba presente como miembro permanente del sector educativo en Tamaulipas; todo esto hay que decirlo por qué no, nos mostró su sencillez y trato amable la Secretaria Lucia Aimé.

