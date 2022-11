Al cumplir con los requisitos que establece la convocatoria para la elección de la directiva seccional sindical de la sección 30 del SNTE en Tamaulipas, el Comité Nacional Electoral, declaró procedente la planilla naranja que encabeza el profesor Abelardo Ibarra Villanueva, lo que le permite a partir de este día iniciar su campaña en busca de la dirigencia estatal del magisterio.

A las cero horas de este viernes el Comité Nacional Electoral, dio a conocer la procedencia a la solicitud de registro de la planilla naranja “por la dignificación del SNTE” e hizo un llamado al respeto y la civilidad entre los aspirantes a dirigir la Sección 30, durante y después del proceso de campaña.

“Queridas compañeras y compañeros trabajadores de la educación de Tamaulipas, queridos trabajadores de apoyo, administrativos, docentes, compañeros directivos, teachers, compañeros de tecnologías, sobre todo mis compañeros y compañeras jubilados, les comento que me encuentro muy contento, porque en el primer minuto de este día he recibido el dictamen que me acredita como candidato de la planilla naranja por la dignificación del SNTE para dirigirla sección 30, en Tamaulipas”, destacó Ibarra Villanueva.

Mediante un video que se difundió mediante las distintas redes sociales en el primer minuto de este día, el maestro Ibarra Villanueva, convocó a los trabajadores de la educación a que lo acompañen al inicio de sus actividades proselitistas que iniciará a las 18:00 horas, en el salón de eventos de un conocido hotel ubicado en la Avenida José Sulaiman, en Ciudad Victoria.

Antes a las 16:00 horas, el profesor Abelardo Ibarra Villanueva, en las mismas instalaciones de ese hotel, sostendrá un encuentro con los representantes de los medios de comunicación de la capital del estado para presentar y dar a conocer los nombres e integrantes de la planilla que encabeza y donde de entrada agradeció las muestras de apoyo y difusión que ha recibido por parte de las y los profesionales de la noticia, importante vínculo entre la sociedad y esta organización sindical.