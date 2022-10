El inicio de un periodo más de gobierno, de un sexenio más, con la única expectativa de que, como dice AMLO, de que son diferentes, quiérase o no a los ciudadanos mexicanos, en este caso tamaulipecos, nos llena de gozo por una sencilla razón. Como guadalupanos no perdemos la fe, si, de que ahora si cumplan lo que dicen.

La primera decisión de Américo Villarreal Anaya, ya como gobernador, tiene dos cosas: una buena y otra mala. La buena, es que sus colaboradores son tamaulipecos, a diferencia de aquellos que llegaron hace 6 años. La mala, es que con sus primeros nombramientos, no da muestras de que sean diferentes, el nepotismo, el compadrazgo, están a la vista… claro, ahora hay que esperar a que cumplan eso de no robar, no traicionar y no mentir al pueblo.

GATOPARDISMO POLITICO.

La crítica más fuerte, consistente y reiterativa al Presidente AMLO es que buena parte de sus colaboradores, por no decir todos, tienen un pasado priista o panista. Porque, incluso el mismo, de ahí viene. La cuestión es que los regímenes políticos, el político mismo, nos han acostumbrado a que cambian de partido, de color… y la expresión es que, sucede eso, para que todo siga igual.

No hay forma de negar lo que sucedió a nivel nacional: políticos que, todo hace indicar, se regeneran al momento de brincar a MORENA. Ahora, al decir de AMLO, son honestos. En fin, resulta que ahora, al momento de emitir sus primeros nombramientos, se dice lo mismo de AVA: quienes están llegando al poder, al aparato burocrático, no todos lo merecen. Y, cuentan, en algunos casos, son hasta enemigos de la 4T. No creo, que AVA no sepa, no conozca, a quien está encumbrando.

SERVIR Y SERVIRSE.

Max Weber en su texto “La política como vocación”, entre otros, describe al tipo de político. Sobre todo, la diferenciación clásica, de aquel que efectivamente tiene vocación de servir como de aquel que tiene vocación de servirse. Y en el caso mexicano, y no se diga el tamaulipeco, es muy fácil encontrar elementos que, lo que buscan en la administración pública, es servirse: llegar con las manos en las bolsas y salir, vaya pues, con las bolsas en la mano.

Jesús Silva-Hersong, el historiador, afirmo que en el México posrevolucionario, del siglo pasado, lo significativo y relevante es que cada sexenio había nuevos ricos, eran los “herederos de la revolución” y contra esa elite, la mafia del poder, es como como AMLO encontró la forma de llegarle al pueblo, de anunciar una revolución donde, primero los pobres.

Un crítico, analista, al observar los nombramientos de AVA, consigna: “Todos….pero todos tienen la expectativa de salir de pobres o hacerse más ricos en dinero y bienes, es el leitmotiv de estar en la administración pública. Además en su mismidad se sienten «gente decente».

VENTAJA DE SER LOCALES.

Américo Villarreal, como gobernador, tiene la facultad para nombrar a sus colaboradores. En los que han sido difundidos, la primera impresión, fue positiva porque son locales; causa, digamos, un poco de molestia, el ver apellidos por todos conocidos y que hablan de una práctica nefasta, el nepotismo. En este caso, conocidos sus antecedentes, como su preparación y capacidad, solo esperamos que cumplan con los principios de la 4T, sobre todo esa de “No robar”. Que demuestren, en los hechos, que “no somos iguales”.

Sera fácil darnos cuenta si son o no iguales. Como todo mundo los conoce, sabemos perfectamente como son, como están. Y será fácil darnos cuenta si roban, traicionan o engañan al pueblo. Tienen que ser congruentes con la pobreza republicana y la sentencia juarista de “vivir con la medianía de sus ingresos”. Que no sean como aquel, si morenista, que presume sus botellas de wiski de 18 años y me explico: las compro con mi dinero… la cuestión es, ¿Cómo lo consiguió?