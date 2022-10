Al margen si se le comprueban o no o delitos de que se le acusan por parte de la Fiscalía General de la República sin duda que una afrenta mayor de parte del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA fue el haber engañado de la manera más vil y brutal a los y las tamaulipecas, pues eso de decir que trabajaría hasta el último minuto de su mandato y saber que no lo cumpliría sí que fue un monumental engaño, sin embargo su siniestra mentira quedó al descubierto cuando la autoridad federal ventilo que CABEZA DE VACA había dejado el cargo desde el 28 de septiembre es decir, tres días antes para que finalizara su gestión al frente del gobierno del estado, simplemente huyó para no ser aprehendido y remitido a prisión, ahora es un fugitivo de la ley.

Desde luego que con esa infame acción en nada quedan sus envalentonados videos donde daba rienda suelta a su vocabulario donde según demostraba entre otras cosas, un entrañable amor a su estado y su gente cariño, que jamás sintió y de eso, hay constancia.

Com este tipo de absurdas poses ahora se entiende también la burda postura del aun dirigente del PAN Estatal LUIS RENE CANTU GALVAN “el Cachorro” quien con insensatez descarada juro por todos los santos habidos y por haber que había platicado con su jefe CABEZA DE VACA dias antes cuando eso jamás sucedió pues simplemente para entonces su jefazo ya había emprendido la graciosa huida, eso sí al mentado “cachorro” lo mentiroso y falso nadie se lo quita.

En fin todo lo anterior habrá de repercutir en todos los sentidos hacia el interior y exterior de lo que queda del panismo en la entidad y peor aún no se ve quien agarre el toro por los cuernos, pues quien lo hacía difícilmente meterá las manos tan simple que está más preocupado en su situación legal que en lo que ocurra con el partido.

En medio de todo esto todavía hay que agregar que aún faltan por conocerse los resultados que vaya a arrojar los escrutinios derivados de la entrega-recepción más lo que se genere en las investigaciones posteriores donde sin duda alguna habrán de surgir innumerables pillerías cometidas por los funcionarios de la pasada administración destacando por mucho las cometidas en el sector salud, de obra pública y de educación.

Por lo pronto en esta última se siguen dando a conocer un titipuchal de nombramientos, muchos de ellos han recaído en personas que tienen un pasado corrupto, lo que demuestra que alguien está engañando abiertamente a la secretaria LUCÍA AIMÉ CASTILLO PASTOR.

Por supuesto que resulta inexplicable que nadie haya notado tal situación incluso, algunos de ellos aparte de ser conocidos por sus corruptelas, se la jugaron a morir con el PAN en la pasada elección, así las cosas.

En tanto como aquí consignamos cuestión de días para que al menos cuatro diputados del PAN se brinquen al partido de MORENA que sumados a los dos del PRI lograrian mayoría en el Congreso del Estado.

Por supuesto que la idea suprema luego de que esto suceda es echar abajo todas las reformas ordenadas por el ex gobernador para auto blindarse en su salida incluyendo el muy polémico ordenamiento que dicta que el Fiscal General de Justicia IRVING BARRIOS MOJICA perdure en el cargo siete años más.

Por cierto igual apuntamos en anteriores entregas que IRVING no haría huesos viejos en dicha dependencia de hecho ya anda en eso, negociando, desde luego mordiendo la mano que le dio de comer.

También es muy seguro que dejen el cargo los muy corruptos y chantajistas JORGE ESPINO ASCANIO y RAUL RAMIREZ CASTAÑEDA, Auditor Superior del Estado y Fiscal Anticorrupción, respectivamente antes, enfrentarán la justicia por diversos delitos.

En otras cosas bien le fue al Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en la primer visita que hace el presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR ya ungido como tal, de arranque autorizó dos mil 500 millones de pesos más a la Refinería de Madero Pemex que se sumarán a los millones ya invertidos.

Asimismo aseguró que en quince días volverá a visitar Tamaulipas, pero esta vez lo hará en ciudad Victoria donde también se entrevistará con el Gobernador VILLARREAL ANAYA, lo que es cuando todo es del mismo color, fluye el diálogo y desde luego, los apoyos.

En otro punto la Universidad Autónoma de Tamaulipas firmó un convenio de colaboración con la Organización No Gubernamental Social Progress Imperative con la finalidad de impulsar y cooperar en la investigación y desarrollo del proyecto de impacto ambiental en diversos municipios del estado.

En sesión virtual el rector de la UAT GUILLERMOS MENDOZA CAVAZOS acompañada de la Dra. MARIANA ZERÓN Secretaría de Investigación y Postgrado encabezó la firma de convenios enlazados con LUKE GREEVES y FRANK MURILLO LEIVA, Director de Operaciones de Social Progress Imperative y Director de Alianzas y Proyectos estratégicos, respectivamente.

Correo: [email protected]