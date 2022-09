Por Oscar Díaz Salazar

En alguna de las ocasiones en las que el empresario y político neolonés Mauricio Fernández andaba en campaña, en el intento de acceder a un cargo de elección popular, le hicieron una entrevista que me resultó tan interesante, que aún recuerdo lo que dijo, en términos generales, aunque ya olvidé los detalles.

El empresario, coleccionista, filántropo y amante de las artes, que en dos ocasiones ha sido presidente municipal de San Pedro, el municipio más rico de país y la ciudad con el mayor ingreso per capita, decía que el gobierno del Estado (refiriéndose a Nuevo León) era obsoleto en su organización, era arcaico y su forma y estructura fue la adecuada para el tiempo en el que se había concebido, pero ya no era útil y funcional para la sociedad actual (la entrevista fue en los años 90).

Mauricio Fernández compartió varios ejemplos de dependencias públicas en el organigrama del gobierno estatal que, a su juicio, ya no eran útiles; Secretarías que existían por la tradición y la inercia y no porque atendieran una tarea importante. Y como complemento a su disertación, el ex alcalde sampetrino señalaba que había oficinas con el rango de dirección o subsecretaria, que deberían tener el nivel de Secretaría, desligarlas de otros temas y agrupar tareas dispersas en la maraña burocrática, poniendo como ejemplo el tema del transporte público, que a su criterio y para el caso de Nuevo León, debería de crearse la Secretaria de Transporte Público.

El tema es oportuno para los tamaulipecos, porque estamos a pocos días de que se renueve el mando en el gobierno del Estado. Supongo que el gobernador electo, y su equipo, en el que abundan los burócratas, o servidores públicos de carrera, tienen proyectos para ajustar el organigrama a las necesidades actuales de la sociedad tamaulipeca.

Lo que trasciende, es decir lo que se sabe en forma extraoficial, es que pretende fusionar la Secretaria de turismo con la de desarrollo económico, en una operación en la que el turismo pierde rango e importancia. De eso les escribí ayer, por lo que hoy solo repito que no me parece una buena idea.

Tan seguro estoy que el gobernador electo conoce de medicina y valora su importancia, que les puedo apostar que no veremos un regreso a los tiempos de Tomas Yarrington, en los que Educación y Salud fueron degradados al nivel de Subsecretarías y puestos bajo las órdenes de una Secretaria dedicada al clientelismo electoral (SEDESOL).

Es posible que el desconocimiento del turismo, genere la falta de aprecio en Américo Villarreal y en sus asesores, y por eso estén pensando en degradar la Secretaria de Turismo. Antes de tomar medidas en el escritorio y desde la ignorancia, deberían platicar con hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios, operadores de viajes, dentistas y comerciantes, que saben de la importancia del turismo y que de ahí obtienen el sustento de sus familias.