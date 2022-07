Cd. Victoria, Tamaulipas a 23 de Julio del 2022.- “Estoy listo para contender con firmeza y actitud por la Dirigencia del SNTISSSTE en Tamaulipas, me siento muy contento y agradecido por el gran respaldo que me ha brindado una estructura muy fortalecida de compañeras y compañeros de todo el Estado, quienes me han brindado la confianza e impulsado para participar en esta encomienda sindical de este noble instituto”.

Así lo manifestó el victorense Antonio Zúñiga García este 23 de Julio del presente año, luego de recibir la constancia que lo acredita como candidato al sindicato de este gremio por la Planilla blanca, durante la actividad estuvo acompañado por líderes del hospital general Tampico de las unidades médicas del Mante, Matamoros, Reynosa, Rio Bravo, Laredo, Victoria y de Delegación Estatal.

“Sé que es un trabajo de mucha responsabilidad y compromiso, pero Antonio Zúñiga viene desde abajo, soy trabajador de la clínica hospital del ISSSTE de esta ciudad con 31 años de servicio y 13 años de carrera sindical, me considero un gestor de tiempo completo con vocación de servir a todos los compañeros no sólo a los de mi centro de trabajo, sino a los de todo el Estado”, precisó.

Explicó que iniciará una campaña transparente cercana al personal sindicalizado, con el propósito de dar a conocer su proyecto de trabajo, pero sobre todo de constatar de viva voz las inquietudes, demandas y carencias de los compañeros; dijo que en los recorridos por las diversas áreas estará acompañado de trabajadoras y trabajadores con conocimientos de recursos humanos, prestaciones y otras áreas, con el fin de brindar respuesta u orientación en alguna solicitud.

En un sondeo con los servidores públicos adscritos a los diferentes centros de trabajo de la institución manifestaron que Antonio Zúñiga es la mejor opción para ocupar la dirigencia sindical del SNTISSSTE, nuestro voto es incondicional para él y la planilla blanca, porque es un líder muy activo que esta dispuesto los 365 días del año, un gran ser humano, excelente compañero y amigo, su trabajo lo respalda y sobre todo tiene liderazgo, capacidad y mucha experiencia, destacaron.

Por Lulú Peña Lara