Por Agustin Peña Cruz | Noticiaspc.com.mx

Altamira, Tamps.- Con un estricto y riguroso proceso de responsabilidad jurídica es el mantiene el Gobierno de Altamira, que encabeza Armando Martínez Manríquez para la entrega de números oficiales donde participa Desarrollo Urbano verificando cada paso en cuanto a documentación en regla se refiere; actualmente, están en verificación tres colonias dentro del municipio, apunta José Francisco Pérez Ramírez, Secretario del Ayuntamiento.

“No podemos dar un número oficial si no le corresponde primero tiene que haber una lotificación, lotificada por cabildo y que Desarrollo Yrbano verifique, entonces no podemos estar soltando números oficiales a discreción, sino que previa revisión o verificación de cada uno de ellos”, dice.

No obstante, lo que hace el gobierno local es “escucharlos y ver la posibilidad en que, si son terrenos irregulares, asentamientos irregulares, regularizarlos apoyarlos en ese sentido y el día de mañana entregarles la documentación que corresponda y si son otros predios que por alguna situación de propiedad de otra persona no podemos darles, explicarles porque”, acota el funcionario.

Resaltó que estuvieron “checando precisamente una parte de la colonia Vega de Esteros, también viendo una de nueva creación en la Pedrera y en Villa Cuauhtémoc hay como tres todavía, que se está atendiendo no tienen nombre, no recuerdo si es Zapata, en la Pedrera no tiene nombre y Vega de Esteros, todo eso ya se revisó incluso con planos y todo, se recibió al personal y a las personas encargadas de eso, pero estamos dándole seguimiento, escuchándole y viendo la posibilidad de arreglar”.

“Por ejemplo, en Vega de Esteros, hay pavimentación mientras que los servicios públicos se están cubriendo viendo el plan de obra pública”, acotó.

Aclaro que “por instrucciones del alcalde (Armando Martínez Manríquez) fue que Desarrollo Urbano primero identificara los predios donde se pudiera dar números oficiales y se pudiera acreditar la posesión de esos predios, eso es lo que se está trabajando por parte de desarrollo urbano, sin embargo en algunas colonias irregulares o que tienen algún conflicto con la posesión de la tierra se les está poniendo el alumbrado por ejemplo y en la red sanitaria o hidrosanitaria se está reponiendo la partes en las cuales no está en buen estado”.

Aunque precisó que “no hay ningún conflicto entre si tienen o no posesión o propiedad con el hecho de iluminar u obtener los servicios públicos”.