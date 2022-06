Reporta Morena amplia participación ciudadana y compra de votos del PRIAN

Cd. Victoria, Tam.- Con una abundante participación ciudadana en las casillas inició la jornada electoral de este domingo, que no ha estado a salvo de anomalías como la compra de votos por parte del PRIAN, expusieron los representantes de la Coalición “Juntos Hacemos Historia” de Morena, PVEM y PT.

En la jornada de este domingo se han detectado y documentado casos de compra de votos, por lo que exigieron detener estas acciones de coacción y dejar que la ciudadanía decida y elija libremente.

«Hemos detectado y denunciado compra de votos, principalmente en la zona cañera y en el sur del estado, les pedimos que dejen que sean los tamaulipecos quienes decidan, además recordarles que es un delito grave, sin derecho a fianza y amerita cárcel», expresó Diego Hernández, secretario de Difusión de Morena.

“Son viejas prácticas de quien se aferra al poder. La gente está harta de este tipo de presión de autoridades con complejos faraónicos, pero confiamos en que la democracia pronto va a ganar”, agregó Diego Hernández quien exhortó a los tamaulipecos a seguir denunciando este tipo de incidentes.

“Es una práctica antidemocrática, documentada y que se está llevando a cabo, no le restamos importancia, es grave y claro que vamos a seguir señalando”, agregó el delegado de Morena, Ernesto Palacios Cordero.

“Hasta hoy no es generalizado, hay hechos localizados de compra de votos y coacción del voto, lo vemos con reserva y claro que no vamos a dejar pasar ninguna, no vamos a dejar de señalar”, indicó el delegado morenista.

Palacios Cordero informó que al momento de la jornada no se han presentado incidentes que pongan en riesgo la elección y consideró que los hechos reportados son los que con normalidad ocurren en este tipo de elecciones.

Desde las 8 de la mañana hay gente formada y ávida de participar, la gente ha salido a hacer valer su voto libre, directo y secreto. En Tamaulipas ganará la democracia y el pueblo, confiamos en que esta jornada siga con tranquilidad y respeto absoluto de la ley” mencionó.

En la conferencia, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano exigió la inmediata liberación de dos maestros militantes del PVEM detenidos injustamente, a quienes dijo, se les sembró droga y están tras las rejas.

“Señor Gobernador tiene usted la oportunidad de salir como un gobernante demócrata instruya a su secretario de gobierno y a las autoridades de Seguridad Pública para que saquen las manos del proceso”, indicó.