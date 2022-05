Avanza investigación del accidente Jaumave

Cd. Victoria, Tam.– Luego de realizar una rueda de prensa el pasado 11 de mayo, donde las tres familias de los 9 fallecidos en el accidente carretero Jaumave-Cd. Victoria expusieron que no se avanzaba en la investigación del caso, fueron atendidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ).

“Las familias quedaron muy afectada y efectivamente quieren dar con el responsable del accidente, pero ya se les informó con más certeza sobre el avance, sin embargo, no quisieron dar más detalles debido a la secrecía de la investigación; pero las familias se quedaron más tranquilas”, informó Carlos Martínez Leal, dirigente Estatal del Movimiento Antorchista de Tamaulipas.

Detalló que estarán al pendiente en el transcurso de las semanas, pues al parecer se está en la espera de información nueva que favorecerá a encontrar al responsable, además de que ya fueron atendidos por la difusión de los medios de comunicación.

Martínez Leal, resaltó que todavía no han programado acciones a tomar, pues esperaran el tiempo necesario, pero si no se avanza en la investigación como se espera, y no reciben respuestas, estarán dando a conocer las acciones a tomar.

