Empleados de Aeromexico le niegan acceso a diputado por ser discapacitado.

Por Bernardo de la Rosa Castillo/Reprotero.

Ciudad Victoria.- Marco Gallegos Galván diputado local del Congreso de Tamaulipas denuncio ser víctima discriminación por parte de empleados de la empresa Aeroméxico, al no permitirle viajar con sillas de ruedas (con discapacidad) ya que no contaban con espacio para discapacitados, esto sucedió en el aeropuerto de Tampico.

El legislador tamaulipeco, adquirió un boleto para el vuelo 2417 a la empresa Aeroméxico para viajar a la Ciudad de México, con salida a las 6:10. Al acudir al acceso de entrada empleado lo pararon en alto, diciéndole que no podían abordar el avión porque iba en silla de rueda, -argumentando los empleados- , -Además la aerolínea no está preparada para pasajeros con discapacidad, argumentaron los empleados de la areolinea.

En su cuneta de twitter; el Diputados denuncia:Que si la lluvia, que si la hora, que ya iban 3 sillas, que si no les avise que soy Discapacitado, que si compre un servicio básico, es lo que vivimos todos los días en Mexico las personas con #discapacidad lamentable @Aeromexico pero no me dejaron subir a mi vuelo.

“Empleados de la aerolínea argumentaron, primero; que no se les permitía viajar a personas con sillas de ruedas, después inventaron que ya llevaban varias personas con discapacitadas, entre otros argumentos falsos”, denuncio el legislador.

Que si la lluvia, que si la hora, que ya iban 3 sillas, que si no les avise que soy Discapacitado, que si compre un servicio básico, es lo que vivimos todos los días en Mexico las personas con #discapacidad lamentable @Aeromexico pero no me dejaron subir a mi vuelo https://t.co/pCYXeMS4U9 — Marco Gallegos Galván (@MarcoGallegosG3) May 23, 2022

Esto no es la primera vez que sucede, ya existen varias denuncias por el mal servicio dela empresa Aeroméxico, desde mal atención, así como discriminación a personas discapacitadas, entre otras quejas.

El Diputado Gallegos Galván es el único diputado en el Congreso de Tamaulipas con discapacidad motriz, situación que no le ha impedido desempeñarse como legislador, ahora fue víctima de discriminación por parte de la empresa Aeroméxico.