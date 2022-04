Antorchistas inauguran calles en la colonia Amalia G. de Castillo Ledón

Gestión de Antorcha logra pavimentación de tres calles: Artículo 130, Francisco Castellanos y Camino del Pueblo, en la Col. Amalia G. de Castillo Ledón en Cd. Victoria, Tamaulipas.

Cd. Victoria, Tam.- El día de ayer antorchistas de la capital tamaulipeca inauguraron tres calles, una de ellas el acceso principal de la colonia donde transita el transporte público, una obra que sin duda mejora la calidad de vida de los habitantes.

Años de gestiones, mítines, marchas y presiones, ante diferentes dependencias y administraciones, para que se pudiera autorizar una obra en beneficio de los habitantes, debido a las malas condiciones en las que se encontraban las calles, relató Diana Carreón Rodríguez, activista y responsable del frente popular en Cd. Victoria.

Carlos Martínez Leal, dirigente de los antorchistas en Tamaulipas, agradeció a los victorenses, por su lucha y todos estos años de continuar organizados, pues son ya 29 años del trabajo de la organización en la colonia.

El líder antorchista, dijo que esta obra es un logro más de la lucha organizada, asimismo hizo la invitación a los vecinos de la colonia a sumarse con el Movimiento Antorchista, a conocer sus propuestas y juntos trabajar por más logros no solo para ellos, sino para todos.

“Para que este logro quede grabado no sólo en nuestra memoria, sino en nuestros corazones, en nuestro espíritu, pues la calle no sólo viene a transformar nuestra colonia, viene -y quizá sea lo más importante- a transformar nuestra conciencia, mostrándonos que los colonos, los campesinos, los trabajadores organizados y consientes, pueden no solo pavimentar sus calles, pueden construir una vida mejor para todo los pobres de Cd. Victoria, de Tamaulipas y de México.”, finalizó