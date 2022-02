Exitosa participación del grupo blanco en la reforma al estatuto del Sindicato del ISSSTE

Los 13 delegados manifestaron estar muy satisfechos por los resultados obtenidos, sobre todo el haber representado a los más de dos mil seiscientos trabajadores sindicalizados que conforman la plantilla del ISSSTE en Tamaulipas

Por Lulú Peña Lara/Reportera La Región Tamaulipas

Oaxtepec, Morelos – En una jornada maratónica de trabajo pero con gran actitud, la Sección XXXIII del Sindicato del ISSSTE en Tamaulipas fue representada por 13 delegados efectivos del grupo blanco, durante el segundo congreso nacional de este gremio, celebrado en días pasados en este Estado y en el que se modificó la reforma estatutaria.

En la asamblea estuvieron presentes las 48 secciones sindicales del país, en donde solo 26 expusieron en su totalidad 690 ponencias, de las cuales se aprobaron 72, cabe recalcar que los delegados tamaulipecos disertaron 28, siendo aprobadas 11 ponencias, lo que corresponde a un 40% de su gran participación.

El fortalecido grupo blanco al frente de Antonio Zúñiga García, Alfonso de León Perales, Daniel Martínez Vázquez, Roberto López Castro y Francisca Muñoz Durán participó en 3 mesas de trabajo durante una extensa jornada laboral, destacando la mesa dictaminadora número 3 que fue la que recibió la mayor parte de las propuestas tamaulipecas, entre las que destaca crear la secretaria de bienestar para los agremiados con capacidades diferentes.

Dentro de los importantes temas en esta reforma al estatuto destacan el voto libre, personal, directo y secreto, No reelección, No ampliación, rendición de cuentas, que la comisión nacional de auxilios sea electa No designada, equidad de género, restarle facultades unilaterales al CEN., nueva figura del Consejo nacional extraordinario e informes financieros cada 6 meses.

Los 13 delegados manifestaron estar muy satisfechos por los resultados obtenidos, sobre todo el haber representado a los más de dos mil seiscientos trabajadores sindicalizados que conforman la plantilla del ISSSTE en Tamaulipas, en virtud de que no se contó con la participación del Secretario General en ninguna propuesta, “estamos muy agradecidos por la confianza depositada, acudimos como la base trabajadora decidió representarlos”.