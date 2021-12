¿Habrá alianza PAN, PRI y PRD?

Todo parece indicar que sí habrá alianza entre el PAN, PRI y PRD para la elección de gobernador en el 2022, puesto que sería la única forma de derrotar a Morena ante el amplio apoyo popular que, según varias encuestas, tiene en Tamaulipas, en donde la ventaja es de dos a uno.

El dirigente estatal del PRI, Edgardo Melhem Salinas, no descarta la posibilidad de concretar una alianza, sin embargo, señala que por el momento no hay nada en concreto y que será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que preside Alejandro Moreno Cárdenas, que decida sí se da o no para contender por la gubernatura en el 2022.

Melhem Salinas ha señalado en reiteradas ocasiones que el PRI tiene por lo menos dos aspirantes a la candidatura del tricolor para la gubernatura, ya que ve con capacidad a Enrique Cárdenas del Avellano y a Ramiro Ramos Salinas, quienes se reúnen con distintos grupos de priístas en la entidad para solicitarles su apoyo en caso de que no se concrete la alianza.

Y aunque todavía queda tiempo para concretar la alianza en Tamaulipas porque el plazo vence hasta el 2 de enero de 2022, no hay duda de que los dirigentes nacionales Marko Cortés Mendoza del PAN, Moreno Cárdenas del PRI y Jesús Zambrano Grijalva del PRD deben de concretar cuanto antes las negociaciones para aprovechar el tiempo ante el sombrío panorama político que hay en la entidad.

Se da como un hecho de que César Augusto Verastegui Ostos encabezará la alianza entre el PAN, PRI y PRD, sin embargo, hay varios factores que se deben analizar para tener la seguridad de que sea la mejor opción para ganar la gubernatura el 5 de junio de 2022, ya que los eventos masivos en su búsqueda por la nominación panista no es ninguna garantía de triunfo.

El reciente revés que tuvo la fracción del PAN en el Congreso Local, que encabeza Luis René Cantú Galván, cuando solicitó enviar un exhorto a diversas autoridades federales y estatales para que se investiguen las “relaciones peligrosas” de legisladores y alcaldes de Morena con los hermanos Carmona Angulo, se debe de tomar muy en cuenta, sobre todo ahora que las pesquisas se ampliaron hasta las campañas y elecciones del 2016.

Y más cuando la fracción de Morena en el Congreso Local, que preside Armando Zertuche Zuani, en respuesta solicitó que se investigue también los contratos que tienen empresas de los hermanos Carmona Angulo con la administración estatal de Francisco García Cabeza de Vaca.

Vamos a ver en qué para todo este embrollo con los hermanos Carmona Angulo, debido a que ambos bandos están implicados en este escándalo que empaña la contienda electoral en Tamaulipas.

Es por eso, que no se debe descartar también la posibilidad de que la alianza nominé a un candidato ciudadano ante el rechazo de militantes del PRI y del PRD por apoyar la nominación de uno del PAN, sobre todo cuando ambos han visto a los panistas como sus adversarios políticos.

En otro tema, la mayoría de Morena en el Palacio de San Lázaro, que coordina Ignacio Mier Velazco, decidió suspender la comparecencia que realizaba el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, ya que no soportó las críticas que le hacía Luis Espinoza Cházaro del PRD, acerca del fracaso del gobierno de la 4° Transformación ante la pandemia del Covid-19 en México.

Mier Velazco negoció para que la comparecencia de López-Gatell Ramírez no fuera ante las comisiones ni mucho menos ante el pleno de la Cámara de Diputados precisamente para que el funcionario consentido del presidente Andrés Manuel López Obrador no tuviera mayores problemas, pero ni siquiera así quiso contestar las preguntas de Espinoza Cházaro.

El llamado “rockstar” de la 4° Transformación pretendía tener una comparecencia sin ningún cuestionamiento, sin embargo, hay mucha inquietud entre los legisladores por conocer los efectos y especialmente si el Sector Salud está preparado para enfrentar una nueva crisis ante el avance de la nueva cepa del coronavirus conocida como Ómicron, que ser más contagiosa que las anteriores registradas en el país.

Y hablando de vacunas en contra del coronavirus, desde ayer cientos de adultos mayores en Ciudad Victoria acudieron a los tres lugares habilitados para que recibieran la tercera dosis con el propósito de reforzar la inmunidad ante el avance de la nueva cepa Ómicron.

Luego de las experiencias anteriores, la aplicación de la dosis de reforzamiento en contra del coronavirus se desarrolló sin mayores problemas, pero resulta que muchos de los asistentes se negaron a ser inmunizados con la vacuna de Astra Zeneca, luego de recibir anteriormente la vacuna Pfizer.

Aunque las autoridades del Sector Salud señalan que no hay ningún problema por ser inmunizados con otras vacunas, resulta que muchos de los adultos mayores tienen “otros datos”, como dijera López Obrador, incluso dicen que algunos personas mayores de 65 años sufrieron una embolia luego de recibir las dosis de la vacuna de Astra Zeneca.

Las autoridades del Sector Salud deben de tomar en cuenta este “rumor” porque puede propiciar que los adultos mayores dejen de ir a los centros de vacunación ante el temor, fundado o no, de sufrir una embolia.