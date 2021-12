Calientan la convocatoria  

La tardanza del Partido Acción Nacional en la emisión de la convocatoria para el registro de quienes desean la candidatura para la elección de gobernador, el domingo cinco de junio de 2022, es porque está a la espera de que se concrete la alianza o coalición con el PRI.

Y es que, durante la última sesión plenaria nacional del PRI no se abordó el tema como se esperaba y por lo tanto, se prolonga el misterio sobre si habrá o no esta cacaraqueada alianza o coalición con el PAN, dado que el PRD ya lo aprobó.

Mientras los dirigentes nacionales del PAN y PRD se ponen de acuerdo, el Secretario General CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “el truko”, siguió sumando simpatizantes del colectivo “TODOS por Tamaulipas”, tras haber visitado municipios como Nuevo Laredo.

En esa magna concentración lo acompañaron GERARDO FLORES PEÑA diputado federal, el ex alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR, ARTURO SANMIGUEL, RAFAEL PEDRAZA y otros como los diputados locales del PAN como FÉLIZ “el moyo” GARCÍA e IMELDA SANMIGUEL.

“El truko” ha recorrido hasta ahora municipios como Victoria, Mante, Xicoténcatl, San Fernando, Reynosa, Tula, Bustamante, Altamira, Matamoros, Tampico, Madero, Río Bravo, Valle Hermoso, Nuevo Laredo, Padilla y Miguel Alemán.

En estos municipios, el respaldo hacia CÉSAR VERÁSTEGUI ha sido unánime de gente que milita o simpatiza en el PAN, PRD, PRI, Verde Ecologista de México, maestros, trabajadores, organizaciones sindicales, sociales, campesinas, ganaderas y demás.

Sin embargo, falta el evento contundente, que es cuando acuda y solicite su registro ante el organismo de elecciones del PAN estatal.

No obstante, si bien el presidente del CDE del PAN LUIS RENÉ “el cacharro” CANTÚ GALVÁN tiene la instrucción de ya no calentar la convocatoria y hacerla pública, se ha detenido hasta en tanto no se amarre la coalición con el PRI.

Sabe que el PAN necesita del PRI y por lo tanto, está obligado a esperar a que se concrete, aunque también para ello existe una fecha fatal y no va a estar esperando todo diciembre.

De hecho, se estima que antes del 24 de diciembre, el PAN estatal emita su convocatoria, toda vez que el tiempo se le viene encima, y se dé el registro de unidad en favor de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS “el truko” previó a la terminación del año.

Y es que, la etapa de precampaña para la elección de gobernador iniciará el dos de enero, fecha en la cual, “el truko” volverá a tomar fuerza para que ya como precandidato del PAN, acuda al interior de su militancia y simpatizantes a promoverse como a pedir su respaldo. En fin.