“El Truco”, de que va, va 

Las elecciones locales en 6 entidades del próximo junio de 2022, serán sin duda el ensayo técnico – dicho en términos teatrales – de los comicios presidenciales y federales del año 2024.

Aunque los resultados de esa elección son importantes particularmente para cada entidad, sobre todo para las seis que eligen gobernador, también impactarán nacionalmente porque definirán la suerte del partido en el poder; sus perspectivas de retener la presidencia de la república.

Además, falta por analizar el efecto trascendente del crimen organizado en todas estas entidades. Mire usted: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas-¿Empieza apenas una escalada de la violencia política?.

Por eso son críticas las denuncias actuales sobre la actual campaña que desde el poder nacional se realiza en apoyos a los morenos. Estas son elecciones de estado, organizadas desde la cúpula del poder nacional y desde los palacios de gobierno, con gasto público ilícito, con perversión de programas sociales, con estrategias de espionaje a cargo de las agencias de inteligencia y persecución contra algunos mandatarios tanto priistas como panistas con la finalidad de que entreguen las plazas.

Falta ver la reacción del propio mandatario nacional ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que se ha distinguido por un gobierno faccioso, más interesado en resultados electorales que en las causas del estado.

Pero- ¿Qué hará si los resultados le son adversos? Sus opositores temen que empuje a MORENA y sus aliados como lo ha venido haciendo en otros procesos electorales a buscar la descalificación en los tribunales. Están aferrados en sacar al PRI y al PAN donde actualmente gobiernan.

Por lo pronto, pero como siempre, MARIO DELGADO, dirigente de MORENA no le abona en nada bueno al Presidente AMLO, pues tras declarar que “desaparecerían” al PRI en la próxima elección, el dirigente nacional del tricolor, ALEJANDRO MORENO salió más rápido que pronto a escena para declara que no están dispuestos a discutir la reforma eléctrica antes de las elecciones de junio 2022. ¡Sopas!. Aparte, el Gobierno de Estados Unidos tampoco aprueba esa reforma eléctrica manipulada por el propio Presidente y su fiel aliado MANUEL BARTLETT DÍAZ, saqueador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ya después, DELGADO cara de hermosa rana, envalentonado por la formalización de alianza “Juntos Hacemos Historia”, conformada por MORENA, PT, PVEM y Nueva Alianza aseguró que en las seis entidades donde habrá elecciones la llevan de ganar. Ya veremos.

En Tamaulipas, es un hecho que en MORENA, se “enriquece” la fauna política con ejemplares tan extraños y desconocidos en su mayoría por los tamaulipecos dispuestos en jugársela para sentar en el poder local a la llamada 4T. Hay tanto suspirante registrándose para una sola candidatura que solamente el propio AMLO sabe a quién se la dará.

Por su lado, el líder estatal del PRI, EDGAR MELHEM, molestó con la cúpula panista del poder local, prefiere decir no a una alianza, pero en caso de que esa se dé, pues propone que ENRIQUE CÁRDENAS o “CHUCHO” NADER la encabecen, pues dice- que son quienes están arriba en encuestas. ¡Caray!.

MELHEM, anda despechado, de todo lo que le pasa, del golpeteo mediático y otras cosas suele culpar a “EL TRUCO” VERÁSTEGUI. Pero se olvida de alguien que no lo quiere en la dirigencia estatal. Es decir que casi duerme con el “enemigo” y está en casa.

En cuanto al Ingeniero, CÉSAR “EL TRUCO” VERÁSTEGUI, muchas son las inquietudes e interrogantes que se hacen en la clase política, en los barrios, en las colonias, en pláticas de café, en la grilla. ¿Si irá como candidato del PAN a la gubernatura?. La respuesta parece ser más que evidente. Todos por Tamaulipas, es la clave. Los, amarres, las sumas de grupos, los pasos y poses de Secretario General de Gobierno, lo dicen todo. De que va, va.

Por todo eso, hay que estar pendientes de los resultados de junio del año próximo. Y orar porque la cordura prevalezca sobre el celo partidista en todas partes porque a decir verdad, los trancazos políticos ya están a la orden del día.

DEL ARCHIVERO…

Resulta que la llamada luna de miel entre algunos alcaldes y alcaldesas de la región cañera de Tamaulipas con sus gobernados, parece estar llegando a su punto final cuando ni siquiera llegan a los primeros 100 días de gobierno.

Aquí, mencionaremos en diversas columnas a esos gobernantes, pero por lo pronto iniciamos con doña YANETH NÁJERA, alcaldesa de Nuevo Morelos.

De entrada, en esa vecina población ya hay un gigantesco malestar ciudadano toda vez que en su quipo de trabajo, reclutó a personajes del pasado que políticamente ya estaban “sepultados”, pues la gente ya no quería saber nada de ellos, ya que formaron parte de diversas administraciones donde no se caracterizaron por servidores públicos sino por todo lo contrario.

La nómina municipal, la conforman familiares y amigos muy cercanos, en tanto que hombres y mujeres que se partieron el lomo en campaña para sentarla en la silla municipal, pues nada más se quedaron como el famoso chinito. De seguir así o peor, en nada bueno le aportarán al próximo proceso electoral al partido que les dio la oportunidad de participar.

Por cierto, todo lo contrario sucede en el Mante, donde hasta por estar trabajando con la ejecución de importantes obras que mejoran la infraestructura urbana, el alcalde NOÉ RAMOS FERRETIZ ha sido víctima de regaños ciudadanos, de personas que realmente no valoran los trabajos que se realizan en las vialidades y que se les hace fácil lanzarle algún insulto desde el vehículo en marcha por estar “obstruyendo” la vialidad, objeto de pavimentación, de bacheo o de rehabilitación de alguna tubería de drenaje sanitario.

Este tipo de obras, y muchas otras se están realizando todos los días en diversos puntos de la cabecera municipal de El Mante, donde desde temprana hora, el alcalde NOÉ RAMOS sale a realizar la supervisión correspondiente.

En una de sus transmisiones en vivo en su cuenta de Facebook, el alcalde NOÉ RAMOS, se molesta porque un ciudadano le lanza una inconformidad por tener cerrada una vialidad a la altura de la “Glorieta”, a lo cual el alcalde responde, “lo sentimos, estamos trabajando, disculpen las molestias, pero es necesario realizar este tipo de acciones para mejorar la imagen de El Mante”.

“Ya viene diciembre, y queremos que la gente que nos visite se lleve una buena impresión de nuestra ciudad, de que se está trabajando para mejorar, que se están haciendo muchas cosas que no se hicieron antes, que se trabaja en obra pública, en alumbrado público, en limpieza y en muchas otras acciones que dignifican la ciudad, por eso le pido a la ciudadanía en general todo su apoyo y comprensión para poder seguir transformando nuestra ciudad en un mejor lugar para vivir, a mi no me gustan las cosas fáciles, a mi me gustan los retos y voy de frente para en muy poco tiempo la gente se dé cuenta que El Mante será otro a como lo recibimos”. Destacó el alcalde NOÉ RAMOS FERRETIZ.

Y ya por último, pues hay tienen ustedes que ahora sí que este asunto de los movimientos del ajedrez político estatal y relacionado con el año político que viene, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA entregó nombramiento al mantense TINO SÁENZ COBOS como Subsecretario de Gobierno.