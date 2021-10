No hay nada para nadie: César Verástegui Ostos

En su gira por algunos municipios de Tamaulipas el Secretario de Gobierno de Tamaulipas César Verástegui Ostos, aclaro medios informativos que aún no hay nada para nadie.

En entrevista con medios el Secretario de Gobierno César Verástegui Ostos dijo; “El que quiera tiene que trabajar y generar las condiciones de esperanza para que en un momento dado pueda despertar el interés de los ciudadanos

En la posibilidad de que podiatra haber una alianza, el secretario de gobierno atajó; “Si yo creo que sí, yo creo que se está buscando no nada más con un partido si no con otros”

¿Sobre la convocatoria que están haciendo unos tamaulipecos?

Cesar Verastegui: “Todavía no son los tiempos, La gente de alguna manera se activa motivada por algunas otras razones, no sé yo quién lo está haciendo. Siempre me he mantenido en este perfil bajo, Sí hay gente que tiene interés”.

“Yo simplemente voy a esperar los tiempos que marca la ley. Ya veremos en su tiempo”

¿En los últimos 7 sexenios no ha habido un candidato que fuera candidato ¿cree que esto se rompa?..

“En política no está nada escrito, el gobernar no sólo es administrar… hay que escuchar, Voy a seguir trabajando para apoyar al estado”

“Si se dan las condiciones diferentes en las cuales pueda representar al estado .Yo creo que ahorita ya no hay una elección fácil para nadie y el que quiera tendrá que trabajar”, afirmó el Secretario de Gobierno César Verástegui Ostos.