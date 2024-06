Hace muchos años, tantos que no recuerdo cuantos, las organizaciones campesinas, las populares, hasta las construidas para el chantaje y la extorsión a los gobiernos, gritaban a los cuatro vientos, en sus marchas, una consigna que olía a perogrullo, “el pueblo unido, jamás será vencido”.

La frase era, es, una verdad irrefutable, el problema es que el pueblo jamás fue unido, ni siquiera organizado y por ello nos ha vencido fácilmente la delincuencia, obviamente, igual somos presa fácil de los organismos políticos y sus personajes.

A nuestro pueblo lo divide todo, hasta la lucha por el poder o eso que los candidatos y partidos llaman política, nos hacen creer que el pleito entre ellos es en serio, los del bando opositor nos pintan un Tamaulipas como zona de desastre mientras lo colorean con sus “propuestas” color de rosa para luego jurar que así será una vez que ellos estén gobernando, los que buscan los presupuestos se disfrazan de redentores y llega el día que nos hacen enfrentarnos a nuestros propios hermanos, hermanas, nuestra sangre y ni que decir con los amigos o conocidos, nomás volteé la vista, revise su alrededor para darse cuenta que muchos dejaron hasta de hablarse.

Pero eso ocurre en el pueblo, los poderosos, los dinerosos, entre ellos los políticos, cuando concluye una elección tradicionalmente dan el borrón y cuenta nueva, olvidan los agravios, no les importa el supuesto daño moral o económico causado, ellos se ven en el club y se abrazan, brindan a su salud y puede que hasta se mofen del día que pudieron cambiarnos la voluntad y nos hicieron pelear con los nuestros.

¿Recuerda un político en la cárcel producto de lo que se le acusó en una campaña?, no, yo tampoco, la gran mayoría de los servidores públicos que han estado tras las rejas han sido víctimas de su avaricia por el poder, de revanchismo, e incluso de rencores y chismes, pero nunca por una acusación que haya sido filtrada por su presunto enemigo al calor de una contienda política.

Lo anterior viene a colación porque parece que muchos, del pueblo casi siempre, no entendieron que han acabado las campañas y los pleitos siguen en los cafés, las calles, entre amigos que tenían preferencias diferentes, hasta da la impresión que unos perdieron sus casas, su futuro, y que otros comenzarán a enriquecerse o a gobernar, de ese tamaño llega la pasión.

Le invito a que no caiga en provocaciones, al contrario, que trate de unirse con quienes no pensaron igual porque al final terminamos defendiendo nuestros derechos separados y así perdemos todos, también sus hijos, la familia, su futuro, por ello sonría que lo que necesitamos es alegría y pensar que los políticos deben gobernar para todos.

Resumiendo, si ganó o perdió el candidato de su preferencia no debe ser lo más importante, lo realmente trascendente es reconciliarse con su familia, sus amigos, sus vecinos.

El broche de oro debe ser que nos unamos todos, que entendamos que el pueblo unido jamás será vencido y con esa consigna nos demos a la tarea de levantarle la mano a los siguientes gobernantes, a quienes obtuvieron más votos, pero no solo eso, en ese instante tenemos que comenzar a vigilar sus pasos, a quien nombrará miembro de su gabinete, luego supervisar la forma como se gasta el dinero, las obras que quiere realizar.

En resumen, tenemos que entender que la única manera de que gane el pueblo no solo fue salir a votar sino unirnos después de tener ganador, ellos, los que buscan el poder, saben del divide y vencerás y de peores mañas, nosotros hasta hoy solo hemos sabido agacharnos y eso es lo que realmente debe cambiar, se acabaron las campañas, algunos malos políticos nos quieren divididos, peleados porque así podrán seguir manipulándonos y ya no podemos darles ese gusto, no podemos darnos más ese lujo de pelear por eso que ellos dicen es política como si algo nos fuera a tocar de los grandes negocios…

GENERA TURISMO 3 MIL 500 MILLONES DE PESOS EN TAMAULIPAS… Cada año, las riquezas naturales de Tamaulipas, la gran diversidad de sus espacios, así como la atención y calidez de su gente, incrementan el número de visitantes locales, nacionales y extranjeros a los destinos turísticos, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en el estado.

Refirió que en este periodo vacacional se espera una derrama económica superior a los 3 mil 500 millones de pesos y cerca de 4 millones de visitantes, locales, nacionales y extranjeros que han volteado a ver a Tamaulipas como un estado que lo tiene todo.

Señaló: “Esta cifra récord, tanto de visitantes como de derrama económica, refleja el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y de los diversos sectores empresariales para seguir impulsando y fortaleciendo el desarrollo turístico de la entidad”.

Recordó que, tras los efectos de la pandemia, se ha fortalecido el sector; tan solo el año pasado, Tamaulipas recibió a 3 millones 872 mil 014 turistas, lo que representó un incremento del 4.07 por ciento en comparación con el año 2022.

“Este logro histórico refleja el continuo crecimiento y diversificación del turismo en nuestra región, con una amplia gama de atractivos que van desde playas de ensueño hasta ecoturismo, rutas gastronómicas y culturales, entre otras opciones más, con lo que Tamaulipas se está consolidando como uno de los destinos preferidos por los viajeros”, expresó.

Refirió que la joya de la corona, playa Miramar, sigue fortaleciendo su infraestructura, al lado de otros espacios como La Pesca en Soto la Marina y la biósfera El Cielo, entre otros sitios turísticos más.

Por último, destacó que el gobernador Américo Villarreal está interesado en seguir fortaleciendo y mejorando los servicios que se ofrecen a quienes nos visitan, con mayor capacitación y certificación, así como mejoras en infraestructura y mayor seguridad, lo que se traduce en un mayor número de visitantes a Tamaulipas.

PREPARA UAT A ESTUDIANTES PARA RESPONDER A EMERGENCIAS… En un ejercicio de preparación y respuesta ante una emergencia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo un simulacro de incendio en la Facultad de Enfermería Victoria (FEV) con la participación de la Dirección de Protección Universitaria y diversas entidades de seguridad pública y protección civil.

Una fuga de gas que desencadenó un incendio en la cafetería escolar puso a prueba la capacidad de respuesta y evacuación de la comunidad universitaria de esta dependencia de la UAT. En dieciséis minutos se logró evacuar a ciento cincuenta y seis personas, entre empleados, estudiantes y visitantes, y se brindó atención médica a siete individuos afectados por diversas emergencias, tales como crisis hipertensiva, hemorragia, intoxicación y quemaduras.

El C. P. Sergio Martínez Urbina, director de Protección Universitaria, destacó que este ejercicio reafirma el compromiso institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado con la seguridad y el bienestar de toda la comunidad universitaria, así como de sensibilizar sobre la importancia de la prevención y la correcta actuación ante situaciones de riesgo.

Por su parte, la Mtra. Laura Roxana de los Reyes Nieto, directora de la Facultad de Enfermería Victoria, reconoció el esfuerzo conjunto de las corporaciones de seguridad local que participaron en esta jornada: Guardia Estatal, Cruz Roja, Tránsito, Bomberos, y Protección Civil estatal y municipal.

Un total de setenta personas se involucraron en el ejercicio, con veintiocho brigadistas de la Facultad distribuidos para apoyar en la evacuación y atención de emergencias.

Se destacó de manera importante la colaboración estrecha con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil para realizar este ejercicio en las diferentes dependencias de la UAT, dentro de un programa integral que implica hacer minuciosas inspecciones con la finalidad de obtener la certificación de edificios y espacios educativos seguros, resaltándose que esta Facultad sea una de las primeras en obtener dicho reconocimiento.

“TRAIGO MÁS ENERGIA”, ALCALDE… Con energía renovada y la convicción de seguir trabajando y sirviendo a Victoria, el presidente municipal de Victoria Eduardo Gattás Báez retomó este martes su función al frente del Ayuntamiento de la Capital del Estado.

A temprana hora, se reunió con integrantes del Gabinete Municipal con el fin de evaluar el programa de trabajo y avance de acciones de gobierno proyectadas para el último cuatrimestre de la administración municipal.

“Hoy, con toda la energía y convicción, me reincorporo a mis funciones como Presidente Municipal de Victoria. Junto a mi equipo comprometido, seguiremos trabajando por más y mejores oportunidades para nuestra Capital” publicó a través de su red social.

En entrevista con una televisora local, Gattás Báez hizo un llamado a la sociedad victorense a dejar de lado el tema electoral y dar continuidad a los proyectos de la segunda línea del acueducto, embellecimiento de la ciudad, pavimentación de calles y servicios públicos.

“Regreso con muchas ganas de hacer mejor las cosas, con más y mejores proyectos para la Capital del Estado. Voy a gobernar, junto con el gobernador Américo Villarreal, sin distingo de color y para todos los sectores de la sociedad” afirmó el alcalde de la Capital del Estado.