La Secretaría de Educación a cargo de Lucía Aimé Castilllo Pastor informó que en las más de 4 mil escuelas de educación básica que hay en Tamaulipas mantienen las medidas preventivas para evitar golpes de calor en niños y jóvenes.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este jueves un total de 43 escuelas cerraron sus puertas por no contar con agua potable y luz , situación que no permite cumplir el protocolo sanitario por la tercer ola de calor en Tamaulipas.

La Secretaría de Educación a cargo dei Lucía Aimé Castillo Pastor ha insistido en priorizar la salud de alumnos, docentes y personal administrativo, por lo que mantiene la alerta de cuidados por la tercera ola de calor.

El municipio de Ocampo es el que registra el mayor cierre de escuelas con 9, luego Gómez Farías y Xicoténcatl con 7, en el sur Madero tuvo 3 escuelas cerradas y 4 Matamoros, Soto La Marina 5 y Mante 2, Mainero 2 e Hidalgo 1.

En el resto de los municipios las escuelas abrieron en su totalidad y no hay reportes de inconvenientes o afectaciones por golpe de calor.

Un 98 por ciento de las escuelas en Tamaulipas abrieron sus puertas de forma regular durante la tercera ola de calor, informó la SET.

Las actividades al aire libre y clases de educación física no se deben realizar en horarios de mayor intensidad de calor y cuando la temperatura sea mayor a los 42 grados.