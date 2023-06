Con los reflejos del desaparecido priato, siete gobernadores de Morena en Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz emitieron mensajes de apoyo a Claudia Sheinbaum el viernes 9 después de las 21 horas y los borraron el sábado 10 por la tarde, después de la severa crítica del presidente Andrés Manuel, pues violentaron acuerdos tomados durante la cena del lunes 11.

¡Qué mal se vieron los madrugadores! Incluida Claudia que hizo como que la virgen le habla: “Agradezco las muestras de apoyo y afecto que me han brindado [email protected] compañ[email protected] de nuestro movimiento que tienen encargos públicos relevantes”; pero es necesario conservar la unidad. ¡Respetar los acuerdos, doctora!

Adelanto un pronóstico, el o la que no respete los procedimientos y acuerdos unitarios, perderá la encuesta que se aplicará para elegir al abanderado de la 4T para la Presidencia de la República.

Ya que hablamos sobre democracia política es indispensable registrar el tímido atisbo de debate entre el ministro Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la sucesora Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta que en apenas 5.4 meses produjo un cambio de rumbo en la Corte para bien y para mal, más para lo segundo que para lo primero.

La tesis de Saldívar Lelo de Larrea consiste en que “Nosotros no somos electos democráticamente, de tal suerte que el sustento de nuestras decisiones tiene que estar en la Constitución, (…) de lo contrario, desde mi punto de vista, creo que estamos en una situación de cuestionable legitimidad democrática y de afectación a la división de poderes”.

En tanto que Piña Hernández le reviró. “Respetuosamente no comparto los comentarios de que no somos electos democráticamente. Es un sistema establecido en la Constitución y tampoco comparto que realizar nuestra labor como tribunal constitucional implique una afectación a la división de poderes”. Y se pasó de “audaz” al justificar: “Puedo decir también que, si somos propuestos por el Ejecutivo, que es electo democráticamente, y designados por el Legislativo, que también tiene un origen democrático, partiendo de esa conformación también hay una amplia doctrina al respecto, pero no es motivo de discusión” (sic autoritario).

La legitimidad se “delega”, si nos atenemos a Piña, la presidenta de la SCJN gracias a los buenos oficios, para ella, pésimos para la democracia, que le brindó la élite burocrática de la Universidad Nacional por órdenes del corrupto Enrique Graue, de Enrique Krauze y su mafia intelectual y mercantil que obstruyeron hasta la obsesión la candidatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa con la maniobra de la tesis plagiada.

Insistente y al parecer más conocedor del tema, Zaldívar dijo que desde hace años hay un debate jurídico sobre “el carácter contra mayoritario de los poderes judiciales en todo el mundo” y es en esta naturaleza que se funda “su fortaleza y también sus limitaciones”.

El tímido atisbo de discusión entre los dos ministros ocurrió el jueves 8 durante el análisis de la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, que al final invalidó el tribunal. Y la reacción de López Obrador, por medio de la Consejería Jurídica, no se hizo esperar: La SCJN viola el artículo 49 constitucional al atribuirse funciones exclusivas del Poder Legislativo y descalificar reglas de funcionamiento internas que autónomamente se ha dado el Congreso de la Unión, cuya interpretación y aplicación sólo corresponde a éste. La Consejería agregó que los criterios aplicados para la invalidez de la ley violentan la autonomía del Congreso de la Unión, porque imponen requisitos adicionales al trabajo legislativo en el Congreso.

Acuse de recibo

El fallecimiento del periodista Ricardo Rocha (4-VI-23) me llevó a recordar que fue el único conductor de noticieros, de los llamados famosos, que se ocupó del asalto a las oficinas de Forum, el 4 de diciembre de 2001, a cargo de los malandros del procurador Rafael Macedo de la Concha, en su espacio meridiano de Radio Fórmula… Llamaron a la oficina y dejaron dicho que Ricardo deseaba entrevistarme al aire a tal hora y punto, procedió incluso a desmentir la campaña de Macedo para presentarme como “el ideólogo del PROCUP”, especie de la que se hizo eco Mariclaire Acosta… En contraste, Joaquín López-Dóriga y José Cárdenas hicieron aspavientos, el primero al aire, pero nada más… Mi sentido pésame a Jorge Armando, Juan Francisco, Ricardo y Alejandra Rocha… Falleció el 24 de enero de 2022 Juan Manuel Rodríguez, director de Mercado Interno en Aguascalientes capital, Premio Nacional de Periodismo en el sexenio de José López Portillo, colaborador de Forum en Línea e integrante del Grupo María Cristina. Abrazos para familiares y amigos… “Muy buen artículo”, dice Arturo Sandoval sobre el texto https://periodistasunidos.com.mx/2023/06/deslinde-de-claudia-y-emplazamiento-de-armenta/

