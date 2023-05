Ciudad Victoria., Tamaulipas. Mayo 15 de 202 .- “No habrá mejor forma de honrar el día del maestro

que dando inicio a la capitación del curso de formación inicial de la nueva Guardia

Estatal, cuya capacitación les dará las herramientas para atender el servicio que la

sociedad tamaulipeca demanda”, dijo el secretario de Seguridad Pública, Sergio

Hernando Chávez García.



En el primer día de capacitación a los cerca de 140 cadetes en la Universidad de

Seguridad y Justicia de Tamaulipas, acompañado del coordinador de asesores de

la SSP, Juan Antonio Sánchez Ruiz y del rector Willy Zúñiga Castillo, el secretario

reconoció que no será fácil esta etapa de preparación técnico profesional, pero

con toda la actitud, aseguró que esta sangre nueva pasará a formar parte de esta

gran institución.

“A nombre del señor gobernador doctor Américo Villarreal Anaya, sean

bienvenidos nuevamente; son tiempos difíciles, de transformación y de un

gobierno humanista, del pueblo y para el pueblo; la Secretaría a de Seguridad

Pública les desea una feliz estancia en nuestra noble institución y estaremos muy

atentos para hacer prevalecer que no se cometan arbitrariedades ni excesos”.

“La vocación policial y el servicio a la sociedad tamaulipeca será lo más importante

a parte de la fecha para ustedes; reconozco que están anteponiendo su bienestar

al de los ciudadanos de nuestra entidad”, dijo Chávez García.

Destacó que ser guardia estatal no es fácil porque conlleva un enorme sacrifico, el

primero y el más grande es la separación de su familia, ”ya lo hicieron, dieron ese

paso al frente para ejercer la noble labor de auxiliar y proteger a la ciudadanía, con

el firme compromiso de recuperar la tranquilidad contra los generadores de

violencia”.

Durante casi 6 meses, este primer nuevo grupo recibirá conocimientos sobre

materias de su formación, derechos humanos, tendrán acondicionamiento físico;

cambiarán sus costumbres, se consolidarán sus valores como los nuevos policías

que formarán las filas de la Guardia Estatal.

“Será de mucho agrado verlos terminar su curso de formación que los hará

responsables servidores públicos que protegerán con acendrados principios de

legalidad, eficiencia profesionalismo, lealtad, honradez e irrestricto respeto a los

derechos humanos de nuestros conciudadanos”.

"Cumplir esta tarea los hará mejores seres humanos y orgullosos servidores

públicos que protegerán a la población de nuestro estado; a partir de hoy

propónganse una meta y actúen en consecuencia; jamás olviden, denigren,

mancillen a su estado y a patria, a sus valores; mantenga su honradez, su

honestidad y su rectitud”, resaltó el secretario.