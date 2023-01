México, el dólar y los patrioteros de la patria…

Poco ruido ha generado en el pueblo bueno, la Cumbre de los presidentes de los Estados Unidos, Canadá y México, pero sí en alto grado, en el sector privado y clase media. Lo expresamos en nuestro editorial de Azteca Tamaulipas y queremos ampliar el asunto.

¿México puede ser en la circunstancia actual, de la mano de sus hermanos mayores del norte del continente, una región que pueda manufacturar y superar lo realizado por China?

¿México está preparado políticamente para edificar con USA y Canadá, una región más poderosa que la misma Comunidad Económica Europea?

¿A los mexicanos, al pueblo bueno, a la clase media, a los fifís de todas las latitudes, no nada más, a los de la frontera, los del centro y sur de la República estamos preparados para dolarizar nuestra economía?

Y añado una pregunta más. ¿Nos salvan de los problemas económicos, los héroes que aparecen en los billetes del peso mexicano?

Recordemos que existen en América Latina países como El Salvador, Panamá y El Ecuador que usan el dólar como su moneda comercial internacional. Conozco dos de los tres y a la sociedad, literalmente, le vale tres cacahuates si se compran un “elote con chile» con un dólar.

No extrañan, como dice un amigo, “a los patrioteros de la patria”… En fin, a mí no me crean, pero cada vez estamos más cerca de que podamos usar, todas nuestras ventajas como región, que ser el «líder pitero» de los países latinos, como lo propone la ficción de los que sacan rentas del populismo-socialismo.

Por lo mismo, les comparto el término que está de moda y que mucho se les explicó al gobierno de México, en la reciente cumbre de líderes de América Latina. Nearshoring.

Con qué se come. Leamos a los que si saben y les comparto el link. https://www.thomsonreutersmexico.com/es-mx/soluciones-de-comercio-exterior/blog-comercio-exterior/nearshoring-la-solucion-actual-para-el-comercio-exteior.

Los invito a abrir el debate y conocer de este concepto, en el que básicamente explica: “El nearshoring es la estrategia de externalización por la que una empresa transfiere parte de su producción a terceros que, a pesar de ubicarse en otros países, están localizados en destinos cercanos y con una zona horaria semejante”.

Y por eso las preguntas. ¿Comprar los frijoles con pesos o con dólares, qué hace la diferencia? ¿Estamos dispuestos a dejar atrás un socialismo, que en 175 años, demostró absoluta ineficacia, en lo que sus genios han propuesto desde el Siglo 19?

¿Más allá de las etiquetas económicas, podemos ser y abrir un mercado de tres países, neoliberal o capitalista-social que permita aspirar a ser una nación de primero mundo?

¿Quiénes detentan en poder sexenio tras sexenio, hoy en Morena, pueden reconocer que es el momento de avanzar agarrados de la mano, con un tratado de libre comercio, que de una vez por todas, nos ubique como hermanitos y no como abonados?

¿Vamos a ver si finalmente sí, primero los pobres…?

Lo mejor de cada casa…

a.- Y bien por Tamaulipas y su gobernador Américo Villarreal Anaya, para ofrecer todo el apoyo a los migrantes y evitar que sean molestados por células del crimen.

«No estamos exentos de las circunstancias que lamentablemente la delincuencia organizada hace víctima de los migrantes”, expresó el mandatario, al revelar que establecerán horarios de deportaciones para evitar abusos del crimen a migrantes”.

b.- Y todos los implicados a juicio porque la ley no se negocia, son las palabras de la Consejera Jurídica del gobierno de Américo Villarreal Anaya Tania Gisela Contreras López:

“No puede el gobierno establecer ninguna negociación respecto a la infracción al Código Penal, a conductas tipificadas como delitos, por ello, lo que se busca es evitar que queden impunes los actos ilegales y por lo mismo se da cuenta a la Fiscalía para que se actúe conforme a derecho”.

c.- Claro que nunca es tarde para sus amigos y despistados. Pero ayer en Matamoros su alcalde Mario López estuvo de plácemes a celebrar su cumpleaños.

Por lo mismo, regidores y funcionarios le celebraron con afecto, donde además le reiteraron su amistad y lealtad para seguir construyendo un mejor Matamoros.

Del cuarto piso.- Y sin anestesia para los alcaldes, la casa Encuestadora Arias reveló que de 100 alcaldes de México, quien encabeza la lista es el presidente de Tampico Chucho Nader, con el 75.5 de aprobación.

Nostra Política: “Cuando nuestros sueños se han cumplido es cuando comprendemos la riqueza de nuestra imaginación y la pobreza de la realidad”. Ninon de Lenclos.

