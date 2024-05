«Show Me Your Love» el nuevo sencillo de la reconocida artista de música de los 80′ Lian Ross, primer sencillo de su próximo y 5to disco de estudio «I Got The Love» La diva del eurodisco Lian Ross presenta el primer sencillo «Show Me Your Love» de su 5to álbum de estudio «I Got The Love» un reavivamiento movimiento de la música de los 80′



Lian Ross, la célebre sensación eurodisco conocida por sus ritmos contagiosos y su magnética presencia escénica, se dispone a deslumbrar al público una vez más con su nuevo single, «Show Me Your Love», primer sencillo de su quinto álbum de estudio, titulado «I Got The Love».

Como pionera del movimiento Eurodisco de los 80, Lian Ross lleva a los oyentes en un viaje nostálgico a la electrizante era de la música disco, con un toque moderno que seguro hará que los pies no paren en las pistas de baile de todo el mundo.