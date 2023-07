Por Josué Escamilla.

Ciudad Victoria, Tam.- La dirigente del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas (SUTSPET) Blanca Valles Rodríguez, negó que haya desfalco en el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) como siempre se ha dicho.

“Yo creo que aquí se ha confundido mucho ese tema si alguien ha defendido los fondos de IPSEET soy yo, creo que está comprobado porque a todos ustedes les consta que se hizo un evento en el Polyforum donde nosotros estuvimos poniendo siempre el énfasis de que se aclarara”.

Comentó que se ha originado desinformación alrededor del tema, incluso recordó que a ella, durante el sexenio pasado se le acusó de haberse embolsado mil 200 millones de pesos del Instituto.

“En principio decían en el gobierno pasado que yo me había llevado mil 200 millones de pesos, no sabía como pero me los adjudicaron mucho tiempo, pero yo soy parte de un consejo donde somos 11 los integrantes y donde funge como presidente el secretario de Administración”, explicó.

La representante sindical de los 13,500 burócratas, precisó que el retenedor es la Secretaría de Finanzas, “a donde fueron a dar esos recursos pues ahí mismo a Finanzas, no salieron de ahí”.

Y reitero que “no es un desfalco, no fue desfalco, fue un dinero que la Secretaría de Finanzas no había trasladado al IPSSET y tan es así que ustedes estuvieron presentes en el Polyforum donde se firmó un acuerdo del gobierno del estado donde aceptó la deuda que se debía de Finanzas a trasladar a Ipsset”.

Valles Rodríguez, subrayó que “también exigimos que fuera con el interés que debió haber ganado ese dinero y hasta ahorita la firma no fue por 1 millón 200 sino por 2 millones 400 mil con los intereses que se habían elevado y eso es lo que se está trasladando mes con mes al Ipsset en montos”.

En este contexto, la dirigente sindical recordó que en la reforma al Instituto que como secretaria general del Sindicato propuso, se estableció que en cada sexenio, mínimo se tendría que revisar dos veces la ley del IPSSET.

“Establecimos que cada sexenio mínimo se tendría que revisar dos veces al sexenio la ley de IPSSET y los fondos de los trabajadores porque, pues porque hay razones importantes que ustedes ven a nivel internacional, a nivel nacional Tamaulipas es uno de los estados que tiene los mejores fondos”.