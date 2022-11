¿Sabía usted que existe el Día Internacional del Hombre? Seguramente no, y es que, si muy apenas se va posicionando el Día del Padre, es un hecho que es muy poco lo que se sabe sobre ésta celebración.

Hoy 19 de noviembre es el Día Internacional del Hombre y el principal motivo de que la mayoría de la gente no sepa que existía la fecha es porque proactivamente es nueva, aparte, tiene muy poca difusión, las instituciones no se preocupan por difundirlo, ni celebrarlo, aunque sea con una buena mención para el varón.

Seguramente ni siquiera un porcentaje considerable de hombres sabe que el 19 de noviembre es su día, menos en Colombia, allá es el 19 de marzo, pero acá en México si está establecida la fecha.

El Día del Hombre fue establecido en Estados Unidos en 1999 a propuesta de THOMAS OASTER, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas y fue apoyado por la UNESCO.

Mucho se habla de la paridad, pero aún no existe ni siquiera un Instituto Nacional del Hombre para defenderle, dirán muchos que no necesitan que les defiendan, que ellos se defienden solitos y puede ser que así sea en muchos o la mayoría de los casos.

Pero créame, el que los hombres también tengan acompañamiento legal o asistencial no les hace menos ni les quita valor, además, las estadísticas muestran que la violencia doméstica en contra de ellos va en aumento y es silenciosa.

No es muy común escuchar sobre la violencia ejercida en contra de los hombres en una pareja, pues históricamente, en torno a la figura masculina se ha marcado un estereotipo caracterizado por la fuerza física y por la insensibilidad, caso contrario al creado para la mujer. Sin embargo, un caso de maltrato al hombre es mucho más habitual de lo que nosotros pensamos, pero los hombres no denuncias por pena, por no evidenciarse o estigmas sociales pues cuando se ventila de que fueron violentados hasta sufren bullying, esa es la verdad.

Lo que callan los hombres, estadísticas del INEGI marcan que en México 4 de cada 10 hombres sufre violencia doméstica, de echo es la principal causa de suicidios, pero solo el uno por ciento se atreve a denunciar que fueron violentados, psicológica, física o sexualmente, por acción o abstención e infidelidad.

Además, se han visto casos de hombres que pagan injustamente hasta con cárcel el mal proceder de una vengativa mujer.

Aunque duela decirlo, la verdad es que hoy día muchas mujeres abusan de la protección que les dan las leyes, se han dado casos donde por despecho, porque las despreciaron o ni siquiera las miraron les acusan hasta de que las violaron, y el problema es que por lo general en esas situaciones las instancias judiciales no se detienen a investigar y comprobar que todo sea verdad, solo proceden, la vida de muchos hombres han quedado destrozadas por una acusación falsa, pues es por demás sabido que al llegar al penal acusados de violación les va bastante mal.

Claro hay de hombres a hombres, muchos de ellos merecen hasta la pena de muerte o castración, que les hagan pagar todo el mal que hayan hecho.

Otra verdad es que existen hombres que más que nacidos de una mujer parecen haber venido de las entrañas del infierno, son entes de maldad y no merecen que se les recuerde ni el día que nacieron, pero también es cierto que en estos tiempos hay muchos casos de hombres maltratados, vejados, humillados.

Pero no hay la menor duda que son más los hombres responsables, amorosos, dedicados, comprometidos, de buen corazón que dan a sus familias protección y amor, son solidarios amigos, buenos hermanos, seres humanos ejemplares y a esos siempre se les debe recordar con cariño y festejar su vida.

Hombre y mujer son complemento, razón por la que se debe tener un equilibrio, cuidar los roles de cada quien, pero igual participar en las tres de sus parejas, a los hombres no se les cae nada porque ayuden en las tareas del hogar y las mujeres no pierden su feminidad si colaboran en acciones que en otros tiempos solo tenían que hacerlas los hombres, se requiere de una sociedad empática, corresponsable. Como dijera Don Juan, vámonos respetando todos por igual.

Por lo pronto, aunque las instituciones no lo consideren y la fecha ni recuerden, Hoy es el Día Internacional del Hombre, MUCHAS FELICIDADES.