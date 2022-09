Amaga Monreal con renunciar a Morena, “por dignidad”

¿Exclusión o inclusión en el arranque sexenal?

1.- En los últimos tiempos a varios gobernadores se les ha ocurrido rendir protesta en el primer minuto del inicio de su mandato, un evento nocturno que no agrada a muchos; el argumento es que existe un periodo de ingobernabilidad de no hacerlo así, por el lapso que transcurren a partir de las cero horas y hasta las 12 del día en que se acostumbra el ceremonial; un ejemplo de este tema lo dio Cuitláhuac García titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz, de extracción morenista, quien convocó a media noche a sus invitados, y como él, hay varios casos.

Al parecer eso no va a ocurrir en Tamaulipas, donde desde ahora se contempla que el doctor Américo Villarreal Anaya rinda la protesta de ley ante los integrantes del Poder Legislativo a las 12 del día, y posteriormente en otro lugar ya investido como gobernador, va a dirigir un mensaje a los tamaulipecos, que en esta ocasión tentativamente sería en el Teatro del Pueblo en las instalaciones de la feria, en un evento multitudinario con la asistencia de todos los sectores provenientes de diferentes puntos geográficos del estado.

Mientras que en el acto del Congreso del Estado, los asistentes son principalmente la clase política, ese será un escenario interesante de observar, porque los protocolos que siempre se han cumplido, instruyen que son invitados los senadores, diputados federales, alcaldes, etc, de todos los partidos. Y ellos han asistido y de esto el que puede dar constancias es Gustavo Cárdenas Gutiérrez que acudió a actos priistas, como son los informes de gobierno con la investidura de senador (PAN).

Igualmente lo hicieron todos los presidentes de los diferentes partidos a nivel estatal porque fueron invitados en su momento a las ceremonias de toma de protesta y a los informes de gobierno. La razón es que el gobernador de los tamaulipecos en turno, mandata para todos sin distinción de partido. Ese es el primer puente de entendimiento que se tiende desde el primer día.

2.- Recientemente los alcaldes morenistas en su mayoría, salvo alguna rara excepción, no enviaron invitación de su Informe de Gobierno Municipal al Gobernador del Estado. Es más, trascendió que se pusieron de acuerdo para no hacerlo, algunos comentaron “para que lo invito si no va a venir”. Pero el protocolo es y ha sido siempre invitar a las autoridades civiles y militares, y en el caso del Gobierno Estatal, acostumbra enviar a un representante.

Esta postura se da en los últimos minutos del partido, cuando García Cabeza de Vaca ya se va, y no van a necesitar de sus favores como mandatario. Pero el tema entre alcaldes y gobernador, no sólo es por obras o apoyos materiales, es cuestión de facilitar la gobernabilidad por el bien de todos los tamaulipecos y en esto tienen que ver todos los líderes que generan opinión, tenga o no un puesto de representación popular.

Afortunadamente el gobernador electo Américo Villarreal Anaya posee una formación política más sólida, que muchos morenistas, que apenas se inician en estos quehaceres. Además AVA tiene en esta área clave (de enlistar invitados) a una persona con sobrada experiencia.

Por eso no dudamos que enviarán invitaciones a los 43 alcaldes sin importar su extracción partidista, aunque Morena gobierna una docena de municipios que son los más poblados (la excepción es Tampico), no podemos imaginar a Chucho Nader excluido en el ceremonial del 1º de octubre y a veintitantos más de la misma corriente azul, que en conjunto son aproximadamente el 18 % de la población; de igual forma otros 4 pequeños municipio priista.

Indudablemente Américo Villarreal llega con solidez territorial, al gobernar su partido la mayor parte de la población, casi el 80 % en 12 municipios. Pero es preferible gobernar con sensibilidad política y social propia, que por poder institucional de los alcaldes morenistas.

MUNICIPIO NO AFLOJA EL PASO EN REHABILITAR PAVIMENTO.- En la semana que está por concluir el gobierno municipal de Victoria, impulsó los trabajos de bacheo y nivelación de vialidades en nueve sectores de la ciudad, con la rehabilitación de pavimentos se han mejorado de calles. Esto ha sido posible por la decisión del alcalde Eduardo Abraham Gattás de cambiar la imagen de la capital del Estado, constancia de ellos son la realización de 3,221 acciones en vialidades primarias y secundarias que mejoraron notablemente 389 calles que representan 311,000 metros cuadrados de vialidad eficiente.

Esta etapa del programa se desarrolló del 12 al 16 de septiembre, y fue llevada a cabo en calles de las colonias Tamaulipas, Horacio Terán y Linda Vista, asimismo en los fraccionamientos Azteca y Lomas de Guadalupe, e incluyó la mejora en vialidades de la zona centro y Avenida La Paz.

El alcalde Gattás está imprimiendo mucho dinamismo en el tema de la rehabilitación de vialidades, diariamente a través del Whats App el ayuntamiento comunica a la sociedad civil y medios de comunicación para su difusión, las calles que son cerradas para poder realizar los trabajos de mantenimiento.

Otros sectores que se atendieron en esta semana con rastreo y nivelación de calles son el fraccionamiento Marte R. Gómez y las colonias Linda Vista y Vamos Tamaulipas.

La Presidencia Municipal pide a los victorenses su comprensión y solicita su buena disposición para utilizar rutas alternas durante los días en que se realizan esta clase de trabajos, para lo cual instala señalización oportuna, y pide colaborar en lo que les corresponde.

3.- Ricardo Monreal lanzó declaraciones que difundió en Facebook, donde dejó entrever que está por repetir el capítulo que protagonizó hace 20 años, cuando renunció al PRI por la imposición del candidato a gobernador por Zacatecas y recordó, “La ciudadanía me apoyó y ganamos”. Dijo estar frente a una nueva adversidad, y aunque reconoce en AMLO “al hombre con más autoridad moral para convertirse en presidente de la República”.

Esta parte pareciera que da a entender que ese es el límite de López Obrador, es decir ya se convirtió en Presidente, ¿y ahora qué sigue?

Monreal declara que debe dejar a salvo su dignidad, y “ese es el fondo del episodio que me ha tocado vivir”. También refirió que ha recibido un trato ausente de cortesía, y que por decoro debe asumir una posición.

La declaración de Monreal parece una advertencia que espera despertar una reacción, insinúa, trasluce, pero no afirma de manera contundente que se va de Morena. Por ejemplo expresó: “Reconozco que sería doloroso para mí separarme de la organización que fundé”.

Dijo “sería”, es una probabilidad, no se atrevió a decir un contundente “Es doloroso separarme…”