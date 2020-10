Investigador de la UAT expone creación musical basada en la Huasteca

El Doctor en Artes Musicales y percusionista, llevó a cabo su exposición en el marco del 3er Ciclo de Conferencias “Música Aplicada”, organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Culiacán.

Cd. Victoria, Tam., 3 de octubre del 2020..-El investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Evaristo Aguilar López, impartió la conferencia virtual “El Espacio Sonoro de la Huasteca”, un proyecto de investigación aplicada a la creación musical.

En su participación, abordó el desarrollo de las obras basadas en una perspectiva contemporánea de imágenes sonoras a partir de la Huasteca, en la cuales ha colaborado con investigadores, ejecutantes, compositores, escritores, fotógrafos, escultores, bailarines, arquitectos, coreógrafos y pintores alrededor del mundo para la generación de nueva música integrada a la realización trabajos multidisciplinarios de creación artística.

Realizó en su conferencia un recorrido histórico a través de la publicación del su libro “-37°”, y de sus más de 20 fonogramas dentro de los que destacan: Sonidos de Tampico, Ritmos de la Huasteca, Jazzteco, Xantolo: the day of the death in the Huasteca, Los Caballitos, Swexican Music for Flute & Percussion, los cuales le han permitido presentarse y colaborar internacionalmente.

El profesor e investigador universitario, es integrante del Cuerpo Académico Musicultura Huasteca en la Facultad de Música y Artes de la UAT y como parte de su labor de investigación y desarrollo de proyectos, próximamente llevará a cabo un concierto a distancia con la artista musical y educadora australiana, Vanessa Tomlinson.

Realizará también colaboraciones con músicos de la huasteca, participará con instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, el Conservatorio de las Rosas, la Pontificia Universidad Católica de Chile; y el estreno de 4 producciones colaborativas con músicos nacionales e internacionales, además de un proyecto en la Biosfera El Cielo en Tamaulipas.