Protección Civil mantiene intensa búsqueda de dos personas extraviadas en una zona de difícil acceso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un intenso operativo de búsqueda y rescate fue desplegado la noche de este lunes en la zona serrana del Cañón del Novillo, luego del reporte de dos personas extraviadas en las inmediaciones de la antigua carretera a Tula, dentro de la Sierra Madre Oriental.

Elementos de Protección Civil del Estado, apoyados por personal especializado en rescate, se internaron en la montaña para tratar de localizar a las personas reportadas como desaparecidas, quienes presuntamente se encuentran desorientadas en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con los primeros informes, los extraviados no contarían con lámparas ni equipo adecuado para desplazarse durante la noche, lo que ha complicado las labores de localización y aumentado el riesgo debido a las condiciones del terreno.

En el operativo participan unidades todo terreno, cuatrimotos y vehículos de rescate que recorren brechas, senderos y caminos serranos en busca de establecer contacto con las personas reportadas.

A la altura del sector conocido como La Quebradora, una ambulancia permanece en espera para brindar atención médica inmediata en caso de que los excursionistas presenten síntomas de agotamiento, deshidratación o alguna lesión derivada de su permanencia en la zona montañosa.

Hasta el cierre de esta edición, los equipos de emergencia continuaban trabajando sin haber logrado contacto directo con las personas extraviadas.

Las autoridades exhortaron a la población que realiza actividades recreativas en áreas naturales a informar previamente sus rutas, horarios de regreso y portar equipo básico de seguridad para evitar situaciones de riesgo.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

La Región Tamaulipas

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