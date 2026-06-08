Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) confirmó que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el próximo 10 de julio, por lo que ningún plantel educativo está autorizado para adelantar el fin de clases.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Valdez García, advirtió que la fecha establecida en el calendario escolar deberá cumplirse en todas las escuelas de la entidad y señaló que se reforzará la comunicación con los centros educativos para evitar interpretaciones erróneas sobre una posible salida anticipada de los estudiantes.

El funcionario indicó que, en caso de detectarse planteles que suspendan actividades antes de la fecha oficial, la SET aplicará los apercibimientos correspondientes, ya que el calendario escolar es de observancia obligatoria.

No obstante, explicó que las autoridades educativas mantienen vigilancia sobre las condiciones climáticas, especialmente ante la posibilidad de que se registren olas de calor en algunas regiones del estado durante las próximas semanas.

Precisó que, de presentarse temperaturas extremas que representen un riesgo para la salud de alumnos y docentes, podría implementarse temporalmente la modalidad de trabajo a distancia o actividades desde casa, medida que sería aplicada únicamente en las zonas afectadas y con base en las recomendaciones de Protección Civil.

Valdez García señaló que actualmente no existe ningún reporte que justifique la suspensión presencial de clases, aunque se mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas en regiones como la zona cañera, el norte del estado y el municipio de Guerrero, donde históricamente se registran elevadas temperaturas durante el verano.

La Secretaría de Educación reiteró que cualquier modificación a las actividades escolares será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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