El periodista Steve Fisher y su reportaje publicado en Los Ángeles Times, acaban de recibir un golpe devastador a su credibilidad.

Todo ello se deriva de que el mismo Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, los acaba de desmentir. Dicha institución, considerada como uno de los máximos pilares del sistema político y jurídico en USA, ha negado que el gobernador Américo Villarreal Anaya, (y el mandatario estatal Alfonzo Durazo), dispongan de un permiso especial, (PAROLE), para ingresar a territorio de USA.

Dicen que la mentira no mancha pero tizna. Y bueno pues ahí queda demostrado como se las gastan algunos “santos barones” de las monarquías mediáticas norteamericanas. Ante esta infamia, solo resta preguntarnos si Fisher incurrió en falsedad, de manera premeditada y alevosa, o bien si, como se dice en el argot mexicano, lo chamaquearon sus gargantas profundas.

Para protección e impune felicidad de quienes dañaron la reputación del gobernador Villarreal Anaya, en estados de la unión americana como es el caso de California, el delito de difamación junto con otras transgresiones, fue derogado. Se puede solicitar una compensación económica o retractación pública por la vía civil. Pero como lo dijimos en nuestra anterior columna, allá el sistema político y jurídico de USA, tiende un manto protector sobre los periodistas que mienten.

A continuación el contexto del asunto que es objeto de nuestro análisis:

“Para los toros del jaral, los caballos de allá mismo”, dice un refrán mexicano. Y en el caso específico de las acusaciones vertidas por el diario Los Ángeles Times, contra el gobernador Américo Villarreal Anaya, fue otro periodista estadounidense, pero esté sí, veraz y apegado a la objetividad, el que se dio a la tarea de investigar, y ofrecer una versión apegada a los hechos.

El periodista Jesús García es un comunicador profesional de alto perfil, editor general de noticias y editor de política, para el diario La opinión de Los Ángeles. Y del diario Nueva York. García ostenta una maestría en ciencias políticas, con especialidad en Relaciones Internacionales, por el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Es autor del libro de investigación periodística: “El Chapo Más allá de la Duda Razonable”. Y ha sido galardonado por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, (NAHP).

Pues bien, este periodista y su medio informativo solicitaron una postura oficial al departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en relación a la supuesta asignación o entrega al gobernador Villarreal Anaya del permiso de ingreso a USA conocido como Parole.

¿Y que creen? Pues hubo resultados, pero contrarios a la versión construida de manera irresponsable por el reportero Steve Fisher de los Ángeles Times. La respuesta sobre este espinoso tema, fue que ninguna de las tres dependencias claves del DHS, (Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos), (USCIS, CBP o ICE) le han otorgado el documento PAROLE, al gobernador Américo. Tampoco a Durazo.

El PAROLE es un permiso que otorga el gobierno estadounidense a ciudadanos que enfrentan un proceso penal, bajo normas de supervisión muy estrictas. Colocar en dicha posición a una persona, implica una situación delicada. De ahí el tamaño de la calumnia y el daño moral que los Ángeles Times y su reportero de apellido le ocasionaron al actual mandatario tamaulipeco.

Sin embargo, como dice la poesía de Díaz Mirón, el cardiólogo tamaulipeco que sigue gobernando Tamaulipas con firmeza y vocación de servicio público, cruzó el pantano de las difamaciones sin mancharse.

AVA sigue sin distraerse de lo que el mismo define como su tarea primordial: atender diariamente las necesidades del pueblo tamaulipeco, y consolidar en materia de infraestructura y desarrollo, una nueva entidad federativa, donde se han logrado abatir grandes porcentajes de pobreza. Gracias a este tipo de avances, Tamaulipas ya se coloca entre las más pujantes y prósperas del país. ¿Que vendrán más agresiones y campañas de lodo contra el pueblo tamaulipeco y sus gobernantes, desde USA? Puede ser probable. Pero por lo pronto, ya quedó demostrado que, algunos sectores de la ultraderecha norteamericana, seguirán fracasando en sus intentos por dañar una imagen de trabajo y compromiso con el pueblo tamaulipeco.

————-OLGA SOSA MUESTRA SU VISA——

Este lunes, la senadora de la república, dio respuesta a algunas preguntas de reporteros que buscaban sacarla de sus casillas, con el tema de la visa americana. Y realmente los sorprendió mostrándoles frente a sus caras el mencionado documento. ¿Va usted a viajar por estos días a Estados Unidos? le preguntaron. Y ella contestó sin la menor tardanza: mi ocupación central es legislar a nivel federal y responderle al pueblo de Tamaulipas y de México. Pero si un día me invitan, (desde Estados Unidos) o bien existe algún motivo de trabajo, por supuesto que asistiré, y creo que esa fecha se va a dar próximamente. Declaraciones contundentes, sin duda alguna.