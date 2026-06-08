El domingo pasado, la ciudadanía de Coahuila acudió al llamado de las urnas, para elegir a las y los integrantes del Congreso del Estado, conformado por 16 curules de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. No hubo novedades en el frente: sucedió lo que las encuestas adelantaron. Ganó el PRI del gobernador MANOLO JIMÉNEZ SALINAS.

Un análisis de botepronto de los resultados preliminares de la pasada jornada dominical, contrastados con la elección intermedia anterior, correspondiente al gobierno de MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS en 2020, permite arribar a las primeras conclusiones.

Primera, el mandato de JIMÉNEZ SALINAS recibe un voto de confianza de la ciudadanía coahuilense, ampliando la presencia del PRI en la Legislatura del Congreso local. A pesar de los negativos que le genera al partido su dirigente nacional, el impresentable ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, el priismo de Coahuila se fortalece con estos resultados.

Segunda, junto con pegado, el ADN mayoritariamente priista de la ciudadanía coahuilense, mantiene a esta entidad federativa como la única en el país, que no ha tenido alternancia gubernamental.

Tercero, JIMENEZ SALINAS se quita el costoso lastre que representaba el PAN para su gobierno, terminando con la alianza que lo llevó a la gubernatura en los comicios de 2023. Ya no compartirá el poder del Poder Ejecutivo con el Partido Acción Nacional.

Cuarto, los resultados del domingo pasado cuestionan duramente la decisión del dirigente nacional blanquiazul, JORGE ROMERO HERRERA, de cancelar las alianzas con otros partidos para enfrentar a MORENA.

Quinto, debido a lo anterior, la votación del PAN se desploma hasta bajarlo al cuarto lugar, dejando la segunda posición a MORENA. La debacle panista en Coahuila, representa una llamada de atención para el CEN y significa que su dirigencia anda dando palo de ciegos, para sacar al partido de la barranca en que lo atoraron las derrotas presidenciales consecutivas ante la 4T.

Sexto, el partido dirigido por ARIADNA MONTIEL REYES, se coloca como la segunda fuerza política de Coahuila, a pesar de no ganar en ninguno de los 16 Distritos Electorales. Aunque tampoco perdió ninguna curul de mayoría relativa, por la sencilla razón de que no ganó ninguna en 2017, 2020 y 2023.

Séptimo, el Partido Verde Ecologista de México, PVEM, da la campanada de la jornada electoral, superando por primera vez la votación del PAN, que lo posiciona en el tercer lugar del ranking estatal.

Octavo, manteniendo alejado de Coahuila al impresentable dirigente, ALITO MORENO CÁRDENAS, el gobernador MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, evitó infectar al priismo estatal con los negativos del campechano. Una decisión clave para el aplastante triunfo del domingo pasado.

Noveno, los resultados del domingo pasado, obedecen en buena medida al buen gobierno que viene realizando el ex alcalde Saltillo y ex Secretario de Desarrollo Social en el gobierno de MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, que le ha generado una percepción favorable entre la ciudadanía.

Décimo, aunque estamos a cuatro años de distancia, la apabullante victoria del PRI catapulta al Gobernador de Coahuila sobre el escenario nacional y perfila a MANOLO JIMÉNEZ SALINAS, quien cumplirá 42 años de vida el 12 de junio próximo, como un candidato viable para la elección presidencial de 2030, como abanderado de la derecha mexicana.

Cambiando de canal, el Rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, reconoció el triunfo de YASURIABA VILLAZANA LÓPEZ, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, medalla de plata en el Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas 2026, celebrado del 31 de mayo al 5 de junio, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Al reconocer este importante logro, el rector de la UAT reiteró el compromiso de continuar generando oportunidades que impulsen el talento estudiantil y fortalezcan una formación integral basada en la excelencia académica.

Yasuriana, alumna de cuarto semestre de bachillerato de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), representó dignamente a la máxima casa de estudios del estado en la categoría Nivel II, correspondiente a preparatorias, destacando entre las jóvenes con mayor talento matemático del país.

Por su parte, el director de la UAMVH, JESÚS GARCÍA SANDOVAL, felicitó a la estudiante y reconoció el respaldo institucional para fortalecer iniciativas que promuevan el talento científico y académico de la juventud universitaria.

De igual manera, se hizo extensivo el reconocimiento a la Mtra. Monserrat Ávila Olivo, delegada estatal de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas; así como a los asesores y colíderes Samuel Elías Echeverría y David Sarreón, y al asesor Yatzil Hernández Ruiz, cuyo acompañamiento y dedicación fueron fundamentales para alcanzar este sobresaliente resultado.

Mientras tanto, en Matamoros el alcalde BETO GRANADOS FAVILA, realizó una intensa jornada de trabajo y cercanía con la ciudadanía, encabezando la última jornada del programa de descuentos para contribuyentes, el sábado pasado, y posteriormente, participó en el tradicional Festival del Pescador, realizado en el poblado Las Higuerillas, en el Puerto de Matamoros.

La agenda del presidente municipal inició en el Centro de Convenciones Mundo Nuevo, donde atendió personalmente a ciudadanos que aprovecharon los beneficios otorgados para regularizar adeudos de impuesto predial, servicios de la Junta de Aguas y Drenaje y panteones municipales. Durante el programa, miles de contribuyentes fueron beneficiados con descuentos y facilidades de pago que permitieron fortalecer la economía de las familias matamorenses.

Más tarde, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Matamoros, ANITA DE GRANADOS, el alcalde se trasladó al poblado Las Higuerillas para encabezar las actividades del Festival del Pescador, una celebración que reúne las tradiciones, la cultura y la identidad de las comunidades pesqueras de la región. Durante el evento se realizaron concursos de despicadoras, fileteros, clavados, lanchas decoradas, voleibol, futbol, carrera de lanchas, dibujo y fotografía, además de una muestra gastronómica, exposición de emprendedores y la elección de la Reina del Festival del Pescador.

En su mensaje, el alcalde BETO GRANADOS destacó la importancia de seguir promoviendo espacios que permitan mostrar la riqueza cultural y natural del Puerto de Matamoros, fortaleciendo al mismo tiempo la actividad turística y económica de la zona.