Se enciende el debate tras aprobación de nueva Ley contra la Extorsión

Ciudad de México.— Un polémico debate estalló este martes en la Camara de Diputados luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobara —con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención— la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, una norma largamente exigida por víctimas, pero cuestionada por legisladores que votaron en contra.

Aunque la mayoría celebró la aprobación, 33 diputados decidieron rechazarla, lo que desató críticas inmediatas y cuestionamientos ciudadanos:

👉 ¿Por qué negarse a una ley que busca frenar uno de los delitos que más daño causa en México?

👉 ¿A quién están protegiendo?

👉 ¿Quién se beneficia de bloquear herramientas contra la extorsión?

La nueva ley permitirá perseguir distintos tipos de extorsión —presencial, telefónica, digital y desde penales—, además de obligar a autoridades a coordinarse para frenar el delito que afecta a miles de familias y comercios en todo el país.

Sin embargo, la posición de la minoría que votó en contra ha sido interpretada por muchos como una defensa indirecta de los extorsionadores, al considerar que esta ley era urgente e indispensable.

Colectivos de víctimas señalan que México vive una crisis de extorsión que va desde cobros de piso hasta amenazas por redes sociales, y advierten que cualquier voto en contra “solo abre la puerta a la impunidad”.

409 diputados votaron para combatir la extorsión.

33 votaron en sentido contrario.

La pregunta en redes sociales ya está estallando: ¿qué intereses representan?