⚠️ “SE ENCENDEN LAS ALERTAS”: Otra mujer desaparece en Reynosa; su familia implora ayuda para encontrar a Sahamara Denice

Redacción | La Región Tamaulipas

Reynosa, Tamaulipas.– La preocupación volvió a estremecer a colectivos de búsqueda y a miles de ciudadanos luego de confirmarse la desaparición de otra mujer en Reynosa, un hecho que sigue exhibiendo el grave clima de inseguridad en la frontera tamaulipeca.

Sahamara Denice Ramos Balderas, de 45 años, desapareció la noche del martes 18 de noviembre en la colonia La Presa, cuando regresaba a su domicilio alrededor de las 22:00 horas. Testimonios señalan que fue interceptada por un grupo de hombres armados, quienes la obligaron a subir a un vehículo antes de huir con rumbo desconocido.

Desde ese momento no se sabe nada de ella. Su familia vive horas de angustia, temiendo por su integridad y suplicando apoyo de la comunidad para encontrarla.

“Por favor, regrésenla a casa”, expresaron sus seres queridos, quienes no han tenido ningún tipo de contacto con la víctima desde su rapto.

Colectivos como Amor por los Desaparecidos encendieron la alerta en redes sociales y difundieron la ficha con la fotografía y datos de Sahamara, con el fin de ampliar su búsqueda y presionar a las autoridades para acelerar las acciones.

La desaparición ocurre en medio de un contexto donde los raptos, privaciones de la libertad y violencia de género continúan encendiendo focos rojos en Tamaulipas.

Autoridades de justicia ya activaron protocolos de investigación y rastreo en la zona para dar con su paradero. La familia pide a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier dato o pista que pueda ayudar en la búsqueda.

📞 Teléfonos para información:

911

834 318 6150

Dale seguir a nuestra página para no perderte las noticias más recientes 👇

👉 https://www.facebook.com/BernardoDlaRosa.Noticias/