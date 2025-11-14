¡Locura total en el Mundial Sub-17! La Selección Mexicana ha escrito una de esas historias que solo el fútbol puede dar, eliminando a la favorita Argentina en una dramática tanda de penales (5-4) para meterse en los octavos de final.
El Tri de Carlos Cariño —que había avanzado a la fase final por la vía del Fair Play— se enfrentó a la Albiceleste, el equipo que dominó la primera ronda, y sufrió desde el silbatazo inicial. Argentina impuso su ley y se fue al frente en el marcador, demostrando su poderío.
El Despertar del Corazón Azteca
Cuando todo parecía perdido, el combinado nacional sacó la garra que lo caracteriza. Con una reacción inesperada y puro corazón, Luis Gamboa se vistió de figura, marcando un par de goles que no solo voltearon el marcador, sino que estiraron la ventaja mexicana casi hasta el final.
México aguantaba con una defensa sólida ante la desesperación argentina, pero el drama estaba guardado para el final. Cuando el triunfo se saboreaba, el portero Santiago López cometió un error en una salida, permitiendo el agónico empate de Argentina.
La Redención en el Manchas Penal
El partido se fue a la definición desde los once pasos. Y fue justo ahí donde López, el hombre que pasó de potencial villano, firmó su redención épica.
Santi López atajó un penal crucial para igualar la serie y, con la presión de todo un país, tomó la responsabilidad de cobrar el tiro definitivo. Con una sangre fría impresionante, el arquero lo convirtió para desatar la euforia y sellar el pase a octavos.
¡México está en la siguiente fase! Su próximo rival será Portugal.
