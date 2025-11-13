El legislador mostró resoluciones previas del Poder Judicial donde se confirma que el exgobernador tenía a su disposición 36 elementos, armas y vehículos oficiales, esto a pesar de que públicamente negó contar con tales recursos. “Hay pruebas suficientes de sus contradicciones y de cómo utilizó al estado como un aparato a su servicio», afirmó.

BernardoDlaRosa Cast | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.–

La exigencia ciudadana para que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca enfrente la justicia tomó un nuevo impulso este fin de semana. El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna encabezó en Tamaulipas el arranque de una campaña estatal para recolectar firmas y solicitar formalmente a la Suprema Corte que cancele el amparo que mantiene detenido el proceso penal contra el exmandatario, actualmente prófugo.

Acompañado por legisladores de Morena y del PT, así como por la dirigente estatal Lupita Gómez, Gutiérrez Luna recordó que desde la Cámara de Diputados promovió el desafuero del entonces gobernador panista, y que posteriormente logró reunir 150 firmas de legisladores federales para presentar a la ministra Lenia Batres una petición directa: poner fin a la protección judicial que mantiene a Cabeza de Vaca fuera del alcance de la ley.

El legislador mostró resoluciones previas del Poder Judicial donde se confirma que el exgobernador tenía a su disposición 36 elementos, armas y vehículos oficiales, esto a pesar de que públicamente negó contar con tales recursos. “Hay pruebas suficientes de sus contradicciones y de cómo utilizó al estado como un aparato a su servicio», afirmó.

Asimismo, pidió a diputados locales de Tamaulipas construir una ruta jurídica para suspender cualquier privilegio otorgado al exmandatario, quien no reside en México, cuenta con nacionalidad extranjera y permanece sustraído de la justicia mientras enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Los tamaulipecos no pueden aceptar que quien dañó al estado siga protegido por acuerdos hechos a modo. La gente merece justicia, y esta es la oportunidad de lograrlo”, señaló.

El coordinador de los diputados locales de Morena, Humberto Prieto Herrera, añadió que el estado vivió años de persecución, miedo y abuso de poder bajo el gobierno de Cabeza de Vaca. “Tamaulipas habló hace tiempo. Ese clamor sigue vivo y exige resultados. La impunidad no puede volver a ser la regla”, declaró.

La dirigente estatal de Morena aseguró que esperan recolectar al menos 100 mil firmas en las próximas dos semanas, las cuales serán entregadas a la Suprema Corte como respaldo ciudadano a la petición formal de justicia.

Tras la conferencia, legisladores y militantes iniciaron la firma de los diarios que estarán disponibles para la ciudadanía en múltiples puntos del estado.

Redacción | La Región Tamaulipas

