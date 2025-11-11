Redacción Enrique Jonguitud | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. — El Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) podría vivir un hecho inédito: por primera vez en su historia, sería integrado únicamente por mujeres magistradas, en cumplimiento con los criterios de paridad y alternancia impulsados por el Senado de la República.

La propuesta surge en el proceso de renovación de tres magistraturas que quedarán vacantes este mes, tras la salida de Edgar Danés Rojas, Marcia Laura Garza Robles y Blanca Eladia Hernández Rojas.

Actualmente, el tribunal opera con solo dos integrantes en funciones —René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Iván Arroyo Villarreal—, por lo que la designación de las nuevas magistradas reconfigurará totalmente el equilibrio del órgano electoral estatal.

Fuentes legislativas confirmaron que, aunque originalmente se contemplaban dos mujeres y un hombre, el principio de paridad sustantiva y la política de alternancia progresiva permiten que las tres vacantes sean ocupadas por mujeres, marcando un precedente de equidad en la justicia electoral.

El Senado, a través de su Comisión de Justicia, analiza los perfiles de 36 aspirantes con base en su trayectoria jurídica, experiencia en materia electoral y perspectiva de género. El objetivo es fortalecer la credibilidad y legitimidad del tribunal rumbo al proceso electoral local de 2026.

De concretarse, este cambio representaría un hecho histórico para Tamaulipas, consolidando la presencia femenina en los espacios de decisión pública.