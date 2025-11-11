De los Reyes Acosta recordó que, con el propósito de incentivar la recaudación y apoyar la economía familiar, el Cabildo aprobó un descuento del 100 por ciento en los recargos generados por la morosidad, beneficio que se aplicará durante todo el mes de diciembre.

Patricio Lerma|Reportero

*CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.* —El Ayuntamiento de Victoria mantiene un rezago del 40 por ciento en el pago del Impuesto Predial, informó María Guadalupe de los Reyes Acosta, titular de la Secretaría de Finanzas municipales.

De acuerdo con la funcionaria, de los 160 mil predios registrados en el padrón municipal, solo alrededor de 80 mil se encuentran al corriente con sus contribuciones, lo que representa un 60 por ciento de cumplimiento.

“Hay muchos predios que no pagan, que no están al corriente. Estamos notificando y dando seguimiento, por eso invitamos a la ciudadanía a acercarse y regularizar su situación”, señaló.

De los Reyes Acosta recordó que, con el propósito de incentivar la recaudación y apoyar la economía familiar, el Cabildo aprobó un descuento del 100 por ciento en los recargos generados por la morosidad, beneficio que se aplicará durante todo el mes de diciembre.

“Esperamos superar la recaudación del año pasado, que fue de más de ocho millones de pesos. Los descuentos se aplican de manera automática al momento de realizar el pago en las cajas municipales”, explicó.

La Tesorera municipal reiteró el llamado a los ciudadanos para aprovechar este periodo de estímulos y contribuir con el fortalecimiento de las finanzas locales, cuyos recursos dijo se destinan a mejorar los servicios públicos y la infraestructura urbana.

En otro tema, la funcionaria confirmó que el Ayuntamiento tiene asegurados alrededor de 60 millones de pesos para cubrir los aguinaldos y sueldos del personal durante los primeros días de diciembre.

“Los trabajadores recibirán en tiempo y forma las prestaciones a las que tienen derecho. Los recursos están contemplados y listos para su dispersión”, puntualizó.