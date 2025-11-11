Redacción | La Región Tamaulipas

BOSTON, Massachusetts. — Una investigación del reconocido equipo Spotlight del diario The Boston Globe reveló que un supuesto golpe histórico de la DEA contra el Cártel de Sinaloa en Nueva Inglaterra fue, en realidad, una operación con resultados inflados y engañosos.

El operativo, promovido en 2020 durante la administración de Donald Trump, fue anunciado como un éxito rotundo: más de 170 presuntos miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa detenidos y más de 225 kilos de drogas incautadas en varios estados del noreste estadounidense.

Sin embargo, la investigación periodística demostró que la mayoría de los arrestados no eran narcotraficantes, sino personas adictas, indigentes o pequeños vendedores callejeros que fueron liberados casi de inmediato.

Los reporteros revisaron más de 1,600 páginas judiciales, contactaron 75 agencias policiales y realizaron decenas de entrevistas, concluyendo que las autoridades tergiversaron la magnitud del operativo para justificar una política antidrogas más agresiva en ese momento.

Casos absurdos salieron a la luz: un detenido acusado de robar dulces en un supermercado, una mujer que chocó un auto contra un banco y otro hombre arrestado con apenas dosis mínimas de fentanilo. Ninguno de ellos tenía vínculos comprobados con el Cártel de Sinaloa.

El propio padre de uno de los acusados desmintió públicamente las afirmaciones oficiales:

“Puedo garantizar que mi hijo no es parte del Cártel de Sinaloa. No es un capo, es un adicto con problemas”, dijo a The Boston Globe.

Mientras la DEA evitó responder directamente al reportaje, el escándalo ha generado un debate sobre la manipulación de cifras y el uso político de las operaciones antidrogas en Estados Unidos, especialmente durante años electorales.

De confirmarse los hallazgos, el caso podría representar uno de los mayores montajes mediáticos recientes en la lucha contra el narcotráfico en Norteamérica.

Redacción | La Región Tamaulipas

👉 Síguenos en Facebook:

#Comparte #LaRegionTamaulipas #Noticias #DEA #CartelDeSinaloa #EEUU #Spotlight #Viral