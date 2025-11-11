Pasada la tormenta michoacana que privó de la vida al alcalde Carlos Manzo Rodríguez, las aguas de la política adquieren un nivel más natural que emotivo por la tragedia, y surgen preguntas que aún no tienen respuestas convincentes y es pertinente retomarlas si en verdad se busca que la impunidad en Uruapan no acabe por predominar.

Una de las interrogantes la formula Alfredo Ramírez Bedolla contra el que desde el 1 de noviembre se concentraron las baterías para exigir su renuncia y exhibir “el desgobierno de Sheinbaum” por parte de la dictadura mediática en todas sus variantes, incluidas las redes sociales, que alcanzaron decibeles muy altos con el uso de robots y que seguramente costó mucho dinero y concertó esfuerzos y directivas de los que mandaban y pujan por volver el reloj de la historia mexicana al 30 de noviembre de 2018.

Ramírez Bedolla informó el lunes 10 que todas las líneas de investigación están abiertas por parte de la Fiscalía General del Estado, como la de por qué fue abatido el adolecente Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el asesino sólo material del beligerante alcalde Manzo, cuando “ya había sido detenido”.

En esa pregunta podría estar una de la claves para ubicar quién dejó abierta la ventana para que el joven criminal accediera al primer círculo de seguridad del alcalde, lo rebasara y llegara a colocarse frente a su víctima mortal.

Es del conocimiento público que el malogrado Manzo puso en manos de sus “amigos” el primer círculo de seguridad y que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional estaban en el círculo periférico. Grave error para un político que practicaba un discurso de confrontación con el crimen organizado de Uruapan, Michoacán y México.

Todo parece indicar que el discurso de Manzo no tenía correspondencia con la práctica gubernamental, pues el reportero Gil Medina que cubrió para el Canal Once la tragedia política de Uruapan, informó dos veces en Masiosare (10-XI-25) que de la partida presupuestal para seguridad pública sólo se ejerció el 20%, de acuerdo al informe anual del alcalde.

Se trata de dos contrasentidos mayúsculos, relegar a un segundo plano al Ejército y la Guardia Nacional para que los “amigos de confianza” la realizaran y retar discursivamente a las mafias que operan en Michoacán por lo menos desde los años 60 del siglo pasado, aunque ahora con otras denominaciones o franquicias criminales, y sólo ejercer la quinta parte del presupuesto en seguridad pública.

Asiste la razón al general secretario Ricardo Trevilla cuando al responder a Dalila Tovar en la Conferencia del Pueblo, el martes 11 dijo categórico: “Nuestro protocolo no falló”, claro que no porque Manzo tenía uno propio y por lo visto no reparó en que ningún grupo de “amigos de toda mi confianza” puede sustituir la experiencia y los recursos humanos y técnicos de una institución más que centenaria y clave para el Estado mexicano.

Y para acabar de enredar el panorama político, circula ampliamente un video de junio del presente año, en el que Manzo Rodríguez se despide de Rubén Moreira, Jesús Ortega, Rubén Aguilar y Carlos Alazraki, distinguidos personajes del PRIAN, y en el que reivindica la política criminal de Porfirio Díaz del “¡Mátalos en caliente!” https://www.sinembargo.mx/4724436/video-exhibe-a-carlos-manzo-con-moreira-alazraki-aguilar-y-otros-cuadros-de-derecha/

Pero no hay mal que por bien no venga. Michoacán recibirá del gobierno de Claudia Sheinbaum una inversión de más de 57 000 millones de pesos, con base en 12 ejes centrales y más de 100 acciones con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Acuse de recibo