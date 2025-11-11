En la última colaboración le comenté que, si algo ha distinguido al gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA de las administraciones anteriores, ha sido su empeño 24/7 para mejorar los indicadores de seguridad pública en Tamaulipas, bajo la premisa básica de la coordinación con gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, Secretaría de Marina y la Guardia Nacional.

También le dije que la primera iniciativa enviada por el mandatario tamulipeco a la conflictuada 65 Legislatura del Congreso, el 3 de noviembre de 2022, fue para crear a la Guardia Estatal, reformando diversos ordenamientos legales, aprobada el 8 de noviembre de ese mismo año, por unanimidad de 34 voto de las bancadas del PAN, PRI, MC y MORENA.

Junto con pegado, agregué que el resultado de esta acción legislativa y de la coordinación de su gobierno con el de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, se constata en la disminución notable de los principales indicadores de inseguridad, que se refleja en la gran afluencia de turistas a Tamaulipas o en la convivencia pacífica en eventos que convocan a una gran cantidad de personas como el Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano y la Feria Estatal celebrada en Victoria.

Comenté también que así lo afirmó el gobernador este lunes en la ceremonia de Honores a la Bandera, sabiendo que sus palabras están respaldadas en las cifras mensuales generadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que colocan a Tamaulipas entre los estados más seguros del país.

“Insisto, con el apoyo del gobierno de la Presidenta, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, la administración estatal ha logrado disminuir la incidencia delictiva, marcando una diferencia notable con los sexenios anteriores, verificable en los informes mensuales del SESNSP, publicados a partir de 2015, abonando con ello en un entorno de mayor confianza para la ciudadanía tamaulipeca”, afirmé en el cierre de la última colaboración.

Pues bien, este marte en la conferencia mañanera, la Presidenta de México tuvo como invitados a OMAR GARCÍA HARFUCH, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, MARCELA FIGUEROA FRANCO.

OMAR informó sobre los avances de su materia en los primeros 13 meses de la administración de SHEINBAUM PARDO: 13 mil personas detenidas por delitos de alto impacto, casi 300 toneladas de droga, incluyendo 4 millones de pastillas de fentanilo y el decomiso de 18,981 armas de fuego, así como el desmantelamiento de 1,614 laboratorios para producir metanfetaminas, afectando las finanzas del crimen organizado y provocando la disminución de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.

MARCELA informó sobre los principales indicadores de inseguridad del mes de octubre pasado, destacando la reducción de 43.2% del promedio diario de homicidios dolosos en Tamaulipas, la sexta más alta entre las 26 entidades federativas del país que presentaron una disminución.

Tiene razón AMÉRICO VILLARREAL ANAYA: se mejoran los indicadores de la seguridad pública en Tamaulipas.

En otro canal, el Rector DÁMASO ANAYA ALVARADO sostuvo una reunión con CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA, Directora del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL, con la finalidad de ampliar

la colaboración institucional, fortalecer los procesos de evaluación y la mejora de los programas y servicios académicos que la Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece a la sociedad.

La reunión se efectuó en las instalaciones del CENEVAL, donde se abordaron temas estratégicos relacionados con los programas de becas y la consolidación de mecanismos que promuevan la calidad, la transparencia y la innovación en la educación superior.

Durante el encuentro, CARMEN RODRÍGUEZ ARMENTA reconoció el humanismo universitario que distingue a la UAT, luego de subrayar que la institución profesa con el ejemplo los valores que promueve en su comunidad y felicitó a DÁMASO ANAYA ALVARADO por el trabajo que la UAT realiza, reflejando en sus acciones una auténtica vocación humanista y un compromiso tangible con el desarrollo social y educativo de Tamaulipas.

Mientras que DÁMASO ANAYA ALVARADO expresó su reconocimiento a la directora general del CENEVAL, por su compromiso con la transformación de la educación superior.

Entre los temas tratados se abordó la propuesta del CENEVAL para otorgar becas institucionales en favor de la comunidad universitaria, reafirmando la voluntad de cooperación y apoyo al desarrollo académico de la UAT.

También se puso de relieve el bachillerato en línea que recientemente abrió la Universidad, con la posibilidad de contar con una serie de programas de evaluación y certificaciones que el CENEVAL ofrece, en beneficio de la educación media superior.