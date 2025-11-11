En una contradicción literaria, me quiero referir al clima nacional cuando cualquiera pudiera decir que está ‘caliente’ por el problema de inseguridad y movimientos políticos que están sucediendo dentro y fuera del partido presidencial, acelerados con el asesinato del alcalde de Uruapan y aderezado con el acoso callejero a la presidente Sheinbaum, más la marcha del 15 de noviembre donde piden no la revocación como lo quiere hacer ver Morena. Es, según entiendo, la renuncia.

El clima ‘frío’, en referencia a la climatología del Instituto Meteorológico Nacional, el frente frío número 13 está encima de México, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Mario Delgado, tomó la determinación de cambiar el horario de clases en las escuelas de educación básica -preescolar, primaria y secundaria-, manteniéndose el cambio hasta febrero de 2026.

Los sabios de Mario Delgado por el descenso de temperatura de gran parte del país y en algunos estados se ha observado temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, por lo que se han suspendido clases, o bien, los padres de familia han decidido no llevar a sus hijos a la escuela ante el temor de enfermedades respiratorias.

Por lo pronto las autoridades de Puebla ya aplicaron el horario de invierno en todas las escuelas y la entrada en vigor este horario lo que implica recorrer media hora la entrada y salida de los estudiantes en toda la entidad.

En Puebla el comunicado oficial dice: “Ante el descenso de temperaturas que prevé la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), debido a la presencia del fenómeno climático de La Niña, y para evitar enfermedades respiratorias… los nuevos horarios escolares confirmados son para educación inicial: entran 8:30 h, salen 15:30 h.; Preescolar matutino: entra 9:30 h, sale 12:30 h.; Preescolar vespertino: entra 13:30 h, sale 16:30 h.; Primaria matutina: entra 8:30 h,; sale 13:30 h.; y Primaria vespertina: entra 13:45 h, sale 18:30 h. En Secundarias (General y Técnica matutinas) entran 7:30 h, salen 13:30 h.; las vespertinas entran 13:40 h, salida 19:30 h.

La SEP de Mario Delgado informó que los alumnos podrán portar prendas adicionales al uniforme escolar, como chamarras, bufandas, gorros y guantes, con el fin de protegerse del frío.

También se sugirió a los directores modificar los horarios de educación física para que las clases se realicen en espacios protegidos del clima, mientras que a los padres y tutores se les exhortó a vigilar la salud de sus hijos. “En caso de identificar síntomas de enfermedades respiratorias, acudan a la clínica de salud más cercana y notifiquen la situación a la dirección del plantel educativo”.

EN TAMAULIPAS

En el estado norteño desde la semana pasada se alertó de la llegada de un nuevo sistema frontal que traerá consigo un notable descenso en la temperatura y condiciones climáticas adversas, por lo que la Secretaría de Educación alertó a la comunidad estudiantil y padres de familia de todos los niveles escolares para extremar precauciones y mantenerse atentos a las indicaciones oficiales durante los próximos días.

En el comunicado oficial de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior del Dr. Igor Crespo Solís, dice que el Frente Frío número 13 ingresará al territorio tamaulipeco a partir del domingo 9 de noviembre, impulsado por una masa de aire polar ártico. Su paso provocará un marcado descenso de temperatura, acompañado de vientos del Norte con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, principalmente durante el lunes y martes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Tamaulipas pronostica que las temperaturas mínimas oscilarán entre los 6°C y 17°C, dependiendo de la zona. Aunque en el altiplano los valores podrían ser de 0°C, por lo que se recomienda especial precaución durante las primeras horas del día, cuando el ambiente será más frío.

Las autoridades educativas de Tamaulipas aclaran que hasta el momento no hay suspensión de clases y exhortan a los padres de familia y alumnado en general para abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura, y asegurar objetos o estructuras ligeras ante los fuertes vientos.