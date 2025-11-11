Ciudad Victoria, Tam., 11 de noviembre.– Productores rurales advirtieron que el 2026 será un año complicado para el campo tamaulipeco, pues aunque el presupuesto federal destinado al sector agropecuario muestra un ligero incremento nominal, en términos reales se reduce frente a la inflación.

Ángel Lara Martínez, secretario de la Liga de Comunidades Agrarias de Tamaulipas, señaló que el escaso aumento presupuestal, sumado al impacto de la sequía, los bajos precios de los granos y los altos costos de producción, ponen en riesgo la rentabilidad del sector.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el presupuesto aprobado para 2025 fue de 74 mil 515 millones de pesos, mientras que para 2026 se propone 75 mil 195.5 millones, apenas un incremento de 0.9%.

“Será un año complicado para el campo, porque el presupuesto no mejora y los costos siguen subiendo”, advirtió el dirigente, al destacar que la inflación prevista entre 6 y 7 por ciento anula el efecto del incremento nominal.

Lara Martínez sostuvo que el poder adquisitivo de los recursos federales se ha deteriorado, afectando principalmente a los pequeños productores. “El campo no puede sostenerse con aumentos simbólicos; necesitamos una política de apoyo más firme”, enfatizó.

Agregó que la falta de financiamiento y la desaparición de programas productivos han limitado la capacidad de los agricultores para enfrentar las pérdidas derivadas del clima extremo.

Finalmente, exhortó al gobierno federal a revisar las estrategias de impulso al campo y restablecer esquemas de inversión que fortalezcan la producción local.