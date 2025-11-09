El dirigente recordó que el Partido Verde ha sido aliado de los buenos gobiernos, y destacó el respaldo que el instituto ha brindado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “una mujer con convicción ambientalista y visión de futuro”.

✍️ Por Bernardo D. La Rosa Cast | La Región Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamps. – Con una asistencia de más de 1,500 militantes provenientes de todo el estado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tamaulipas ratificó a Manuel Muñoz Cano como su dirigente estatal, marcando el inicio de una nueva etapa para la organización política.

El evento, celebrado este domingo 9 de noviembre en la capital del estado, fue calificado como una auténtica fiesta verde. La militancia refrendó su respaldo al liderazgo de Muñoz Cano, quien ha estado al frente del partido durante más de cuatro años.

Durante su mensaje, Manuel Muñoz destacó el crecimiento histórico que ha experimentado el Verde en Tamaulipas: de obtener cerca de 25 mil votos en 2021, pasó a superar los 200 mil en las más recientes elecciones. Además, señaló que en tan solo seis meses el partido logró afiliar a cerca de 30 mil nuevos integrantes.

“Ustedes son los verdaderos forjadores de esta nueva etapa de nuestro partido”, expresó Muñoz Cano. “Vamos a trabajar sin descanso para hacer de Tamaulipas el bastión Verde del Noreste de México”.

En el acto estuvieron presentes la senadora Maki Ortiz, la diputada federal Casandra de los Santos, el representante del CEN, Edgar Salvatierra, y el dirigente estatal del Partido Verde en San Luis Potosí, Nacho Segura, además de coordinadores municipales, síndicos, regidores y el Comité Ejecutivo Estatal.

El dirigente recordó que el Partido Verde ha sido aliado de los buenos gobiernos, y destacó el respaldo que el instituto ha brindado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “una mujer con convicción ambientalista y visión de futuro”.

Asimismo, refrendó el compromiso del Verde con el gobernador Américo Villarreal Anaya, asegurando que continuarán trabajando de la mano de su administración para lograr más beneficios para las familias tamaulipecas.

“No seremos aliados de quienes le fallan al pueblo, de los corruptos ni de los malos gobiernos; ¡El Verde está con la gente!”, enfatizó Muñoz Cano. “No más imposiciones: las candidaturas del Verde serán para mujeres y hombres Verdes de corazón”, concluyó.

