✍️ Por Bernardo D. La Rosa Cast | La Región Tamaulipas

Ciudad de México.– La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez reafirmó su compromiso con las causas sociales y la defensa de los derechos de las mujeres, al destacar que México necesita instituciones más humanas, sensibles y cercanas a la gente.

En su mensaje, la legisladora tamaulipeca subrayó que la igualdad no debe quedarse en el discurso, sino reflejarse en acciones que garanticen oportunidades reales para las mujeres, los jóvenes y los sectores más vulnerables.

“Tenemos que construir un país más justo, donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades para salir adelante”, expresó Maki Ortiz, quien enfatizó la importancia de mantener la unidad y la participación ciudadana como motores del cambio social.

La senadora también recordó que la política debe servir para transformar realidades y atender las necesidades más urgentes de las familias mexicanas, más allá de colores o intereses partidistas.

Con un llamado a fortalecer el trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno, Ortiz Domínguez reafirmó su visión de un México donde la equidad, la justicia y la solidaridad sean pilares fundamentales del desarrollo nacional.